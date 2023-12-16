«أولمبياد باريس» تحدد بداية الدوري في فرنسا



باريس (أ ف ب)

ينطلق موسم 2024-2025 من الدوري الفرنسي لكرة القدم 16 أغسطس المقبل، بعد 5 أيام من ختام الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، بحسب «الروزنامة» المعلنة من رابطة الدوري.

وصادقت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم على «الروزنامة» بعد الأخذ بعين الاعتبار طلب الحكومة عدم تنظيم مسابقات قبل الألعاب الأولمبية وخلالها»، بحسب ما أشارت الرابطة في بيانها.

ويتوقّف الدوري في عطلة شتويّة بعد المرحلة الخامسة عشرة المتوقّعة في 13 ديسمبر، لكن اللاعبين يواصلون الجري في الملاعب، مع خوضهم دور الـ 32 من كأس فرنسا، المقامة عادة في يناير، ويقام نهائي الكأس المحلية في 25 مايو 2025.

ويُستأنف الدوري 3 يناير 2025 مع إقامة المرحلة السادسة عشرة، فيما يختتم موسم «ليج 1»، بمرحلته الرابعة والثلاثين 10 مايو 2025، ولن تقام أية مرحلة من دوري الدرجة الأولى منتصف الأسبوع.