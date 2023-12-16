25 ألف متسابق يرسمون لوحة نجاح «ماراثون أدنوك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، التي أقيمت منافساتها اليوم، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، أجواء لا مثيل لها بمشاركة أكثر من 25 ألف عداء وعداءة من 168 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد سباق الماراثون، نجاح العداءة الكينية، التي تحمل ألقاب 5 ماراثونات كبرى، بريجيد كوسجي في تسجيل رقم قياسي لفئة السيدات، في أول مشاركة لها في الحدث العالمي، بعد أن قطعت المسافة بزمن وقدره 2:19:15، متفوقة بدقيقة كاملة على الرقم القياسي السابق، وبفارق خمس دقائق عن أقرب منافساتها، هاوي فيسا جيجيا التي أنهت السباق بزمن 2:24:03، بينما حلت إثيلماهو سينتايه في المركز الثالث وقطعت السباق في زمن قدره 2:25:36.

كما قدم الإريتري أماري هيلميكايل سامسون أداءً مذهلاً وأنهى مسار السباق في زمن 2:07:10 وحقق فوزاً باهراً، متفوقاً بفارق دقيقتين عن صاحب المركز الثاني الكيني ليونارد بارسوتون الذي سجل زمن 2:09:37، متقدماً على مواطنه إلهام تانوي أوزبيلين، والذي يسجل أول مشاركه له في سباق ماراثون مع زمن قدره 2:10:16.

وفاز الإثيوبي هاليفوم كيسفي بسباق الـ 10 كم بزمن وقدره 28:27 دقيقة، ومواطنته زيناشوورك ينو بزمن وقدره 33:23 دقيقة.

وتوّج الفائزين عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وياسر المزروعي، رئيس تنفيذي دائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تدوير، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وريكي دونيجيز، مدير التسويق الرياضي لـ «نايك»، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء (دائرة الصحة).

واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع 2863 مشاركاً، وسباق مسافة الـ 10 كم 5320 مشاركاً، وسباق الـ 5 كم 7575 مشاركاً، وسباق الـ 2.5 كم 9280 مشاركاً.

من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «شهدت منافسات النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي أجواء مميزة، ولاسيما في ظل العدد غير المسبوق للمشاركين الذين ينتمون إلى ثقافات متنوعة ومستويات لياقة بدنية مختلفة، حيث اجتذبت السباقات نخبة من العدائين العالميين إلى جانب الرياضيين من أصحاب الهمم والألعاب البارالمبية، بما يعكس التزامنا الراسخ نحو الشمولية التي لطالما ميزت مجتمع دولة الإمارات».

وأضاف العواني: «حظي الماراثون باهتمام كبير من مختلف شرائح مجتمعنا، فقد رأينا مشاركين من الشباب والأطفال والعائلات، ما جعل ماراثون أدنوك أبوظبي فعالية شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومناسبة تجمع كل أطياف المجتمع في مكان واحد».

ومن جانبه قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري لدى أدنوك: «سجل الماراثون مستويات عالية وأداءات مميزة من المشاركين، الأمر الذي يجسد أروع معاني العزيمة الإصرار.

ويواصل ماراثون أدنوك أبوظبي مسيرته الحافلة بالتألق والتميز منذ خمس سنوات، ويجمع المشاركين الساعين لتعزيز صحتهم وتحقيق التميز والشهرة من كل بقاع الأرض، ليرسم أجمل لوحة عن مجتمع دولة الإمارات، واحة التسامح والمحبة والتآخي بينن مختلف الثقافات والأجيال».

وتعليقاً على إنجازها اللافت، قالت الكينية كوسجي: «أفخر بهذا الإنجاز وتسجيل رقم قياسي في مسار الماراثون في أبوظبي التي أزورها للمرة الأولى، ولاسيما أنني عائدة من الإصابة في ماراثون نيويورك الشهر الماضي، وأتطلع للعودة إلى أبوظبي والمشاركة مجدداً في نسخة العام المقبل، خاصة بعد أن عشت الأجواء الرائعة هنا وحظيت بمعاملة طيبة من الجميع».

وبدوره قال أماري سامسون: «سعيد للغاية بإحراز المركز الأول وتحقيق أفضل زمن لي في أول ماراثون أشارك به، وأعتزم المشاركة في النسخة المقبلة من ماراثون أدنوك أبوظبي وتحقيق زمن قياسي جديد».

وتألقت قرية سباق ماراثون أدنوك أبوظبي مجدداً في نسخة هذا العام ومنحت الزوار من العائلات والأصدقاء وجهة متنوعة وحافلة بأروع الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك مقطورات الأطعمة ومنطقة لعب مخصصة للأطفال والعديد من الأنشطة المسلية في منطقة طاقة للحياة، ما يضمن توفير خيارات متعددة تضمن لمئات الزوار أوقاتاً مميزة، وتضفي مزيداً من الروعة إلى أجواء المهرجان.

وتضمن الماراثون العديد من المبادرات الداعمة للبيئة والتي تتمحور حول تعزيز الاستدامة، كما حرصت الجهات المنظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إحداث أثر إيجابي على البيئة والمجتمع.

ومر المشاركون في الماراثون بالعديد من معالم مدينة أبوظبي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، ومدينة زايد الرياضية، إضافة إلى قصر الحصن وبرج الشيخ محمد بن راشد.