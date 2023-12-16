الشناوي: الأهلي هدفه نهائي «المونديال»

القاهرة (د ب أ)
أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، أن الفريق أغلق صفحة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1.
وقال الشناوي إن الأهلي أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، وبدأ الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي.
وأضاف: الأهلي فريق جماعي، وكل لاعب يجتهد في مركزه، من أجل هدف واحد، وهو الانتصارات لإسعاد الجماهير التي تستحق الكثير.
وأوضح أن التصدي لضربة جزاء في مباراة الاتحاد، كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لضربتي جزاء في البطولة التي قبلها، أصبح من التاريخ، وأنه اعتاد أن يكون كامل تركيزه فيما هو قادم من مباريات فقط.
وقال: التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد جماهيرنا.
وشدد على أن الأهلي هو رقم «1» في أفريقيا، ودائماً هدفه تحقيق الانتصارات، ويعمل خلال كأس العالم للأندية، من أجل الوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أن الأهلي يمثل مصر في البطولة، وليس النادي فقط.