الشناوي: الأهلي هدفه نهائي «المونديال»



القاهرة (د ب أ)



أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، أن الفريق أغلق صفحة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1.

وقال الشناوي إن الأهلي أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، وبدأ الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي.

وأضاف: الأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه، من أجل هدف واحد، وهو الانتصارات لإسعاد الجماهير التي تستحق الكثير.

وأوضح أن التصدي لضربة جزاء في مباراة الاتحاد، ‏كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لضربتي جزاء في البطولة التي قبلها، ‏أصبح من التاريخ، وأنه اعتاد أن يكون كامل تركيزه فيما هو قادم من مباريات فقط.‏

وقال: التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا.

وشدد على أن الأهلي هو رقم «1» في أفريقيا، ودائماً هدفه تحقيق الانتصارات، ويعمل خلال كأس العالم للأندية، من أجل الوصول ‏إلى النهائي، مشيراً إلى أن الأهلي يمثل مصر في البطولة، وليس النادي فقط.