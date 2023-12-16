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الرياضة

الشناوي: الأهلي هدفه نهائي «المونديال»

الشناوي: الأهلي هدفه نهائي «المونديال»
16 ديسمبر 2023 16:23

 
القاهرة (د ب أ)


أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، أن الفريق أغلق صفحة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1. 

وقال الشناوي إن الأهلي أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، وبدأ الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي. 

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وأضاف: الأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه، من أجل هدف واحد، وهو الانتصارات لإسعاد الجماهير التي تستحق الكثير.
وأوضح أن التصدي لضربة جزاء في مباراة الاتحاد، ‏كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لضربتي جزاء في البطولة التي قبلها، ‏أصبح من التاريخ، وأنه اعتاد أن يكون كامل تركيزه فيما هو قادم من مباريات فقط.‏ 

وقال: التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا. 

وشدد على أن الأهلي هو رقم «1» في أفريقيا، ودائماً هدفه تحقيق الانتصارات، ويعمل خلال كأس العالم للأندية، من أجل الوصول ‏إلى النهائي، مشيراً إلى أن الأهلي يمثل مصر في البطولة، وليس النادي فقط.

مونديال الأندية
الأهلي المصري
محمد الشناوي
الاتحاد السعودي
السعودية
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