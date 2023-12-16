ويمبانياما يُنهي «السلسلة الأسوأ» أمام «الملك جيمس»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

أنهى الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما سلسلة أسوأ هزائم متتالية في تاريخ فريقه سان أنتونيو، بعدما قاده إلى الفوز الأوّل بعد 18 خسارة أمام ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 129-115، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين الظاهرتين ويمبانياما «19 عاماً» وليبرون جيمس، اللذين يفصل بينهما 20 عاماً.

ويدين سان أنتونيو، متذيل المنطقة الغربية، بفوزه الرابع هذا الموسم إلى ديفن فاسل «36 نقطة)»، كلدون جونسون «17»، زاك كولينز «16» وويمبانياما «13 و15 متابعة».

ولم تكن النقاط الـ23 والتمريرات الحاسمة الـ14 التي سجّلها جيمس الذي يبلغ 39 عاماً هذا الشهر، كافيةً لتحقيق الفوز، ليخسر ليكرز للمرة الـ11 هذا الموسم.

وتفوّق سان أنتونيو في الربع الأوّل بفارق 20 نقطة، لكن ليكرز عاد في الثاني «40-27»، قبل أن يُعيد المضيف تفوّقه في الربعين الآخيرين.

وسحب الفريق الفائز لاعبيه الأساسيين في منتصف الربع الأخير ليتمكّن اللاعبون الشباب من الاحتفال بهذا الفوز.

وهذا أوّل انتصار لسبيرز منذ الثاني من نوفمبر على فينيكس صنز 132-121.

وقال ويمبانياما الذي أعطى الفضل في الفوز إلى زميله فاسل «هذا ما أُدمن عليه، الفوز، هذا ما أحبّه، لقد سجّل كل الكرات، وحافظ لنا على التقدّم خلال المباراة».

واعتبر جيمس أن الغيابات بسبب الإصابات كانت ثقيلة على الفريق، وكرّر ما قاله سابقاً عن ويمبانياما في مواجهته الأولى معه إنه «موهبة خاصة».

وحافظ بوسطن سلتيكس على سجّله خالياً من الهزائم على أرضه، بعد فوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 128-111، بفضل النقاط الثلاثين التي سجّلها نجمه جايسون تايتوم، وهذا الفوز التاسع عشر لمتصدّر المنطقة الشرقيّة، فيما خسر أورلاندو ماجيك للمرة الثامنة ليتراجع إلى المركز الرابع.

ولعب أيضاً كلّ من الموزّع بايتون بريتشارد «21 نقطة»، ديريك وايت «19 و8 تمريرات حاسمة»، وجايلن براون «18» دوراً كبيراً في الفوز.

في المقابل كان جايلن ساجز أفضل مُسجّل من ناحية الضيوف «19»، بالإضافة إلى الألماني فرانتس فاجنر «17» وكول أنتوني «17».

واقترب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أكثر من صدارة المنطقة الشرقية، بعد فوزه على ضيفه ديترويت بيستونز 124-92، ووصل فيلادلفيا إلى الفوز الـ17 متعادلاً بعدد الانتصارات مع ميلووكي باكس الثاني مقابل 7 خسارات لكليهما.

وتقدّم أصحاب الأرض منذ بداية المباراة حتّى نهايتها، وتألّق الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 35 نقطة مع 13 متابعة، كما ساعده تايريز ماكسي «19» وماركوس موريس «15» من مقاعد البدلاء.

وسجّل لاعب نيويورك نيكس جايلن برونسون 9 من 9 ثلاثيات في طريقه إلى تسجيل 500 ثلاثيّة في مسيرته، وذلك خلال فوز فريقه على مضيفه فينيكس صنز 139-122.

وكان برونسون مثالياً، حيث سجّل 50 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و5 متابعات، ليوقع بمضيفه خسارة أليمة هي الثانية عشرة هذا الموسم.

وزادت إصابة برادلي بيل في الكاحل من خسائر فينيكس صنز الذي فاز بـ13 مباراة ويحتل حالياً المركز العاشر في ترتيب المنطقة الغربيّة.

في المقابل، حقّق الضيوف فوزهم الرابع عشر مقابل 10 خسارات في المركز الخامس ضمن المنطقة الشرقيّة.

وخسر تورونتو رابتورز أمام ضيفه أتلانتا هوكس 104-125، بعد أن سجل له تراي يونج 38 نقطة، مقابل 23 لسكوتي بارنز لدى الخاسر.