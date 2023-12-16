فضيتان وبرونزية للإمارات في ختام كأس العالم للرماية «البارالمبية»

العين (الاتحاد)

أُسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023، التي أقيمت بمدينة العين برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة من مختلف دول العالم، وتمكن منتخبنا الوطني خلال اليوم الأخير من إضافة ميداليتين فضيتين جديدتين وميدالية برونزية إلى رصيده ضمن منافسات البطولة.

كانت الفضية الأولى للبطل عبد الله سلطان العرياني في منافسات مسابقة 50 متراً، بندقية سكتون، وضعية الراقد مختلط فئة SH1 بعد صراع كبير مع الأبطال المشاركين وتأرجح في النقاط، إلى أن تمكن البطل الكوري الجنوبي من حسم الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في الطلقتين الأخيرتين محققاً 250.5 نقطة، بينما حقق العرياني 247.9 نقطة، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب السويدية أنا بنسون التي حققت 226,6 نقطة.

وفي نفس المسابقة للفرق، فاز منتخبنا الوطني المكون من البطل عبد الله سلطان العرياني، والبطل سيف النعيمي، والبطل عبيد الدهماني بالمركز الثاني والميدالية الفضية، محققاً 1828,6 نقطة، بينما فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الكوري الجنوبي المكون من بارك جن هو، ولي جانج هو، وشيم يانج جب، محققاً 1851,9نقطة، وتم حجب الميدالية البرونزية نظراً لعدم اكتمال عدد الفرق المشاركة في المسابقة.

وكانت الميدالية البرونزية من نصيب البطل سيف الظاهري في منافسات مسابقة البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد مختلط إعاقة جسدية تشمل إحدى اليدين الفئة SH2 محققاً 229,6 نقطة، وتمكن البطل الفرنسي تانجوي ديلافروست من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققاً رقماً عالمياً جديداً هو الثاني له بالبطولة بمجموع نقاط 254 نقطة، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية كانت للبطل الكوري الجنوبي باك سون جو الذي حقق 252 نقطة.

وأعرب عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنافسات البطولة عن سعادته بنجاح تنظيم واستضافة منافسات البطولة العام الحالي لتضاف إلى النجاحات التي تحققت لاستضافة مدينة العين بإمارة أبوظبي سلسلة بطولات كأس العالم للرماية البارالمبية.

ورفع الكمالي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لدعم سموه الكريم ورعايته للبطولة، والشكر لكافة المسؤولين بالمجلس على تعاونهم المثمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كما شكر كافة المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبطولة على مساهماتهم مع المؤسسة لإنجاح الحدث.

وقال الكمالي: الحمد لله على نجاح البطولة بشهادة اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية، وأعضاء الوفود المشاركة من كل دول العالم، موجهاً التحية لكافة الجهات التي وقفت وراء استضافة منافسات البطولة للعام الحالي على الرغم من تزامنها مع أحداث دولية كبيرة تقام عل أرض الدولة ومنها مؤتمر كوب 28، وتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم نموذجي يشهد له الجميع، مقدماً الشكر إلى الاتحاد الدولي على الثقة الممنوحة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي ولمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاستضافة هذه البطولة العالمية.

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتساهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها مؤسسة زايد، ولاسيما الرياضية، والجهات الراعية على رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمؤسسة والداعم الحكومي، ونادي العين للفروسية الرماية الجولف، والقيادة العامة شرطة أبوظبي، وكل الرعاة.

من ناحيتهم رفع المشاركون في البطولة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى راعي البطولة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، تقديراً لاهتمام ورعاية سموه للبطولة ومبادرات سموه دعماً للرياضة بصفة عامة ولرياضة أصحاب الهمم بصفة خاصة

كما أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وكافة المسؤولين بالمؤسسة، لدعمهم قطاع أصحاب الهمم.