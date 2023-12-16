خيول أحمد بن راشد تخطف الأضواء في جبل علي



عصام السيد (دبي)



خطفت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين، الأضواء برباعية «سوبر هاتريك»، في حفل مضمار جبل علي الرابع، والذي تألف من 7 أشواط، وافتتحت الخيول العربية الأصيلة المنافسة بسباق كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى جانب 6 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت جوائز الحفل 524 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، حين تفوق «كالبرق» بفارق 8.5 طول في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الشعفار للاستثمار، ومسجلاً 1:11:07 دقيقة، وجاء الفوز الثاني عبر «ما يطال» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين بفارق، يعد الأكبر بمضمار جبل علي بلغ 13.75 طول، في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب بنك دبي التجاري، وسجل البطل 1:10:41 دقيقة، والفوز الثالث عبر «ساداتي» في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1400 متر «هانديكاب» على لقب الصفوح ستيكس، بعد تنافس مثير مع وصيفه ورفيق إسطبله «مشتري»، وسجل البطل 1:23:88 دقيقة.

وكان مسك ختام الحفل الجواد «كفاف» الذي منح سموه الفوز الرابع «هاتريك» في الشوط السابع لمسافة 1800 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني، ومسجلاً 1:50:50 دقيقة.

وتفوق «إيجابي» لإسطبلات الأصايل، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، على وصيفه «المنصور بفارق رأس في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً – هانديكاب، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، وسجل 2:11:39 دقيقة.

وفاز «ميجور سينامون» للمالك والمدرب مروان البيضائي، وقيادة لوكاس فان رينسبورج، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر – هانديكاب، على لقب زيرو تو إيتي فايف ستيكس، ومسجلاً 1:11:73 دقيقة.

وبقيادة موفقة من الفارس سيف البلوشي، حلق «زمان» لعبد الله المناحي، بإشراف أحمد بن حرمش، بجائزة الشوط السادس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب كأس طيران الإمارات، وسجل 1:50:94 دقيقة.