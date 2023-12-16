«الإمبراطور» يكسب «النمور» ويخسر «ليما»!

مراد المصري (دبي)

حافظ الوصل على «الانطلاقة المثالية»، بعد الفوز على اتحاد كلباء 2-1، على استاد زعبيل، ضمن «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليتمسك «الإمبراطور» بالصدارة، رافعاً رصيده إلى «27 نقطة»، فيما توقف رصيد «النمور» عند «12 نقطة».

ووسط الفرحة الوصلاوية، بالانطلاقة الرائعة، وتجاوز محطة «النمور» بعد 5 مباريات متتالية، انتهت بالتعادل بينهما، أشهر الحكم المكسيكي سيزار راموس بطاقة صفراء لفابيو ليما، بداعي التحايل، بعد سقوطه داخل المنطقة، رغم اعتراض نجم الوصل على القرار، ومطالبته بالحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 28، وهو الإنذار الثالث الذي يعني غيابه عن مواجهة شباب الأهلي في «الجولة 12».

منح نيكولاس خيمينيز التقدم للوصل بتسديدة قوية من ضرة حرة، سكنت الزاوية الصعبة على الحارس عيسى أحمد في الدقيقة 31.

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني، ما بين محاولة الوصل إنهاء اللقاء بهدف ثانٍ، أو تعديل الكفة من جانب اتحاد كلباء، وضاعف الوصل النتيجة بالهدف الثاني، بعد لعبة متبادلة بين نيكولاس خيمينز وفابيو ليما، ليودع الأخير الكرة داخل الشباك بسهولة أمام المرمى الخالي من الحارس في الدقيقة 70.

عاد «النمور» إلى أجواء اللقاء، بهدف سجله جوستافو أوليفيرا من تسديدة قوية، بعد كرة ارتدت من الحارس خالد السناني في الدقيقة 80.

خرج سالم العزيزي لاعب الوصل، بالبطاقة الحمراء، بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 90