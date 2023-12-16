«العميد» يتفوق على «البرتقالي» بـ«الفوز العاشر»

رضا سليم (دبي)

حقق النصر الفوز الثالث هذا الموسم، بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب على عجمان 3-0، باستاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة 11»، وهو الفوز العاشر لـ «العميد» على «البرتقالي» من أصل 23 مباراة بين الفريقين، ليرفع النصر رصيده إلى «النقطة 12»، وتقدم إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد عجمان عند «النقطة العاشرة»، في «المركز 12»، سجل الأهداف عادل تعرابت، من ضربة جزاء في الدقيقة 20، ومانولو جابياديني في الدقيقتين 34 و48.

أجرى النصر تغييراً مبكراً في الدقيقة 9، بنزول يوسف العامري بدلاً من خالد جلال، ونجح «العميد» في التقدم من ضربة جزاء، لعرقلة ناصر عبدالهادي لكيفن أجوديلو، وضع من خلالها عادل تعرابت «العميد» في المقدمة في الدقيقة 20، وهو الهدف الثاني له هذا الموسم.

وسيطر النصر على مجريات اللعب، وأضاف الإيطالي مانولو جابياديني الهدف الثاني في الدقيقة 34، وهو الهدف الخامس له مع الفريق.

دفع الروماني إيسايلا مدرب عجمان باللاعب برستيج مبونجو بدلاً من ناصر عبدالهادي لتنشيط الهجوم، وتشهد الدقيقة 48 الهدف الثالث عن طريق جابيادينيو.

ويدفع إيسايلا بكل من جيانلوكا وحسين عبدالرحمن بدلاً من بلال يوسف وعلي مدن، في محاولة لتنشيط الوسط، وخرج عصام فايز بالبطاقة الحمراء، بعد الاعتداء على كيفن أجوديلو، ولم تفلح تغييرات مدرب عجمان لتعديل النتيجة التي انتهت لمصلحة «الأزرق» بثلاثية.