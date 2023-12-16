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الرياضة

«الكلاسيكو».. «عنابي» بـ «ثنائية»

«الكلاسيكو».. «عنابي» بـ «ثنائية»
16 ديسمبر 2023 21:44

معتز الشامي (العين)
حسم الوحدة قمة «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام العين بهدفين، باستاد هزاع بن زايد، وأحرزهما عمر خربين في الدقيقة 12، وباكاييف في الدقيقة 54، ليصل «العنابي» إلى «20 نقطة»، بينما تجمد رصيد «الزعيم» عند «19 نقطة»، وله «مؤجلة» أمام خورفكان.
وشهدت المباراة غياب بندر الأحبابي، وإيريك وجوناتاس عن العين للإيقاف، ما أثر على الأداء الدفاعي الذي ارتبك أمام هجمات الوحدة، وامتلك «البنفسج» الاستحواذ في الشوط الأول، إلا أن المبادرة في هز الشباك جاءت من نصيب «أصحاب السعادة» الذي نجح في خطة «الدفاع المحكم»، وسلاح «الهجوم السريع»، واستغلال أخطاء صاحب الأرض في التمرير.
جاءت البداية سريعة من العين، بضغط مكثف، وشهدت الدقيقة 12 هدفاً لمصلحة للوحدة، عن طريق عمر خربين، الذي استثمر خطأ دفاعياً من كوامي، ليسجل خربين 4 أهداف في تاريخ مواجهاته أمام «الزعيم» في دوري المحترفين.
ودخل العين الشوط الثاني بضغط كبير لإدراك التعادل، إلا أن «العنابي» ضاعف من صعوبة عودة المنافس، عندما أحرز هدفاً ثانياً بتوقيع باكاييف في الدقيقة 54، إثر تمريرة بينية من أحمد نور الله، ليصبح باكاييف أول لاعب روسي يسجّل في تاريخ دوري المحترفين.

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