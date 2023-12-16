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الرياضة

أبوظبي يتصدر كأس سلطان بن زايد للبولو

أبوظبي يتصدر كأس سلطان بن زايد للبولو
17 ديسمبر 2023 01:11

رضا سليم (دبي) 

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تختتم اليوم، مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات النسخة الرابعة من كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة، والتي تحدد مصير المتصدر والوصيف، المتأهل للدور نصف النهائي للبطولة، فيما سيلعب الثالث والرابع في ترتيب المجموعة على مراكز الترضية، حيث تشهد المجموعة الأولى مباراتين، تجمع بين أبوظبي، و«أيه إم»، فيما يلتقي الحبتور مع «أر أيه». 
كانت الجولة الثانية من المجموعة الأولى، شهدت فوز أبوظبي على «أر أيه» بنتيجة 7-5، ليواصل فريق أبوظبي انتصاراته، ويتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وسجل أهداف أبوظبي توماس نجم الفريق الذي احرز 5 أهداف، ودخل في قائمة الهدافين حيث رفع رصيده إلى 8 أهداف، وسجل بيلو هدفين، وأحرز أهداف «أر أيه» كيان هول 3 أهداف، ورفع رصيده إلى 8 أهداف في قائمة هدافي البطولة، كما سجل زميله إريل هدفين. 
وتفوق فريق «أيه إم» على فريق الحبتور 8-7، في مباراة مثيرة ومتكافئة حتى الثواني الأخيرة من المباراة، بعدما وصلت النتيجة إلى التعادل 7-7، وحسمها «أيه إم» في الأمتار الأخيرة، بفضل المتألق بابلو أوريزا نجم الفريق الذي سجل 6 أهداف، ورفع رصيده إلى 11 هدفاً، متصدراً قمة الهدافين في البطولة، كما سجل طارق الحبتور وكيلي، ولكل منهما هدف، وسجل للحبتور خوان كروز 3 أهداف، وهدفين لكل من حبتور الحبتور وخوان دياز.
ويتصدر أبوظبي قمة المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية، يليه فريق «أر أيه» والثالث «أيه إم»، بينما تراجع الحبتور للمركز الرابع والأخير من دون فوز.

مجلس أبوظبي الرياضي
كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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