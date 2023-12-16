الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس منصور بن زايد يجتذب «النخبة» في الشارقة

كأس منصور بن زايد يجتذب «النخبة» في الشارقة
17 ديسمبر 2023 01:11

عصام السيد (الشارقة)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: علاقاتنا مع البحرين أخوية وتاريخية.. ومعاً لمستقبل أفضل
رئيس الدولة ينعى أمير الكويت  ويأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام

ينظم مضمار «الشارقة لونجين»، اليوم، ثالث سباقاته لهذا الموسم، وتتزين الأمسية بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وتشتمل الأمسية على 6 أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء شوط واحد تم تخصيصه للخيول المهجنة، ويبلغ إجمالي الجوائز 300 ألف درهم.
ويجتذب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1200 متر - هانديكاب، نخبة قوية من الخيول ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب «أيه إف يبرهن»، الفائز في آخر مشاركة له في مضمار العين، ومن أقوى المنافسين له «برغش»، و«أسماء الوثبة».
وينطلق الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، ومن ضمن المشاركين في هذا الشوط «رامز الوثبة» صاحب المركز الثالث في آخر مشاركة وعلى ذات المضمار، ويحظى بمنافسة من «جاب ينشد» و«أيه إف الأرقع».  
وتشارك 16 خيلاً في الشوط الثالث المخصص للمبتدئة أيضاً سباقاً لمسافة 2000 متر، من ضمنها «أيه إف سليط»، الذي حل ثانياً على ذات المسافة والمضمار هذا الموسم، وينافسه زميله في الإسطبل «أيه إف الأبدي»، و«الاتحاد».
وتنطلق المنافسات في ثاني الأشواط المخصص لخيول عمر 4 سنوات وما فوق، ويتنافس فيه 16 خيلاً على مسافة 1000 متر - هانديكاب، ولعل أبرزها «أيه أف الصانع»، «فردان» و«أسعد».
 يشتد التنافس في الشوط الرابع، الهانديكاب والمخصص لخيول عمر 4 سنوات وما فوق، وبمشاركة 16 خيلاً تتنافس على مسافة 2000 متر، ومن أبرز المشاركين في هذا الشوط «ديزرت»، القادم من فوز حققه في مضمار العين، وينافسه كل من «مختار»، و«زاخر إكس منصور».
وتختتم الأمسية بشوط تم تخصيصه للخيول المهجنة عمر 3 أعوام وما فوق لمسافة 2000 متر - هانديكاب، ويتقدم الخيول المشاركة «جاريث» صاحب التصنيف الأعلى، وهناك «فول أوف روم» و«بيرفكت بالانس».

الشارقة
منصور بن زايد
كأس منصور بن زايد للخيول العربية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان في غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: لا سلام في غزة دون وقف إطلاق النار
17 ديسمبر 2023
جنود من الجيش العراقي يصطفون خارج مركز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية العراقية
17 ديسمبر 2023
طفلة تسير على أنقاض منزلها المدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«الجمعية العامة» تستأنف دورتها الاستثنائية حول غزة
17 ديسمبر 2023
تسارع وتيرة تفشي المرض على مدار الأسابيع الأخيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفشٍ جديد لـ«الكوليرا» في اليمن
17 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©