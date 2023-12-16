كأس منصور بن زايد يجتذب «النخبة» في الشارقة

عصام السيد (الشارقة)

ينظم مضمار «الشارقة لونجين»، اليوم، ثالث سباقاته لهذا الموسم، وتتزين الأمسية بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وتشتمل الأمسية على 6 أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء شوط واحد تم تخصيصه للخيول المهجنة، ويبلغ إجمالي الجوائز 300 ألف درهم.

ويجتذب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1200 متر - هانديكاب، نخبة قوية من الخيول ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب «أيه إف يبرهن»، الفائز في آخر مشاركة له في مضمار العين، ومن أقوى المنافسين له «برغش»، و«أسماء الوثبة».

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، ومن ضمن المشاركين في هذا الشوط «رامز الوثبة» صاحب المركز الثالث في آخر مشاركة وعلى ذات المضمار، ويحظى بمنافسة من «جاب ينشد» و«أيه إف الأرقع».

وتشارك 16 خيلاً في الشوط الثالث المخصص للمبتدئة أيضاً سباقاً لمسافة 2000 متر، من ضمنها «أيه إف سليط»، الذي حل ثانياً على ذات المسافة والمضمار هذا الموسم، وينافسه زميله في الإسطبل «أيه إف الأبدي»، و«الاتحاد».

وتنطلق المنافسات في ثاني الأشواط المخصص لخيول عمر 4 سنوات وما فوق، ويتنافس فيه 16 خيلاً على مسافة 1000 متر - هانديكاب، ولعل أبرزها «أيه أف الصانع»، «فردان» و«أسعد».

يشتد التنافس في الشوط الرابع، الهانديكاب والمخصص لخيول عمر 4 سنوات وما فوق، وبمشاركة 16 خيلاً تتنافس على مسافة 2000 متر، ومن أبرز المشاركين في هذا الشوط «ديزرت»، القادم من فوز حققه في مضمار العين، وينافسه كل من «مختار»، و«زاخر إكس منصور».

وتختتم الأمسية بشوط تم تخصيصه للخيول المهجنة عمر 3 أعوام وما فوق لمسافة 2000 متر - هانديكاب، ويتقدم الخيول المشاركة «جاريث» صاحب التصنيف الأعلى، وهناك «فول أوف روم» و«بيرفكت بالانس».