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الرياضة

«الدراج ريس» يُدشن منافساته في «ليوا الدولي»

«الدراج ريس» يُدشن منافساته في «ليوا الدولي»
17 ديسمبر 2023 01:11

الظفرة (الاتحاد)

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تدخل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2024 يومها العاشر، مع انطلاق سباق الدراج ريس للدراجات، وهي إحدى البطولات الكبيرة، والتي تشهد مشاركة قوية وحضوراً من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة.
وتستمر الأحداث المبهجة والبطولات والأنشطة الرياضية والفعاليات اليومية في منطقة تل مرعب، خاصة مع توافد الزوار والحضور من أجل الاستمتاع بالوجهة السياحية الأبرز والأشهر في منطقة الظفرة، وتستمر المنافسات حتى 31 ديسمبر الجاري، بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وتشارك اليوم في تحديات الدراج ريس فئات الوكالة «يو تي في»، الفئة المفتوحة، المعدلة «يو تي في»، البقي، العجلتين وكالة، وتقام المنافسة اليوم في المنطقة المخصصة لدراجات الدراج ريس وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات الحاضرة في التحدي الكبير، وتعتبر سباقات الدراج ريس من المنافسات الرياضية المرتبطة دوماً بمهرجان ليوا الدولي، وحاضرة باستمرار مع المشاركات الكبيرة للمتسابقين والمغامرين.
ويدخل كل المشاركين اليوم أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين ضمن الفئة التي يشارك من خلالها، وقامت اللجنة التحكيمية بإدخال تقنيات حديثة جداً من أجل عبور المسار من أجل تحديد التوقيت وبدقة كاملة لكل متسابق في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخول كل متسابق ولحظة الانتهاء من المحاولة، مع وجود شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق.
ومن المنتظر اليوم أن نشاهد حضوراً مميزاً لأبطال الدراج ريس للدراجات وتواجدهم في مرعب من أجل الدخول في أجواء المنافسة ومع الأجواء الإيجابية التي ستكون حاضرة من خلال تفاصيل السباق.
وعبر مجموعة من المتسابقين المشاركين في سباقات الدراج ريس للدراجات عن شكرهم للجنة المنظمة للسباق ولكافة القائمين على مهرجان ليوا الدولي 2024.
وأكد المتسابق في فئة البقي ماجد المنصوري، والذي يعد من قدامى المشاركين في المهرجان، أن سباقات الدراج ريس بتنظيم نادي ليوا الرياضي لها طابع خاص ومميز، لا سيما مع الإعداد الدقيق لكل تفاصيل المشاركة منذ بدء التسجيل، مروراً بالفحص الفني وحتى الدخول والخروج لمنطقة المشاركة، وقال: «دائماً ما نشاهد تنظيماً مميزاً لنادي ليوا الرياضي وللجان المختلفة في كل السباقات التي يتم تنظيمها في المهرجان، وفي سباق الدراج ريس بالتحديد نشعر كمتسابقين بالرضا التام عن ما تقدمه اللجنة من تنظيم مميز، وإعداد متقن لكل التفاصيل الخاصة بالمسابقة».  

مهرجان ليوا الدولي
الدراجات
سباق الدراج
الدراج ريس
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