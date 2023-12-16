العروبة يتخطى «حاجز الثلاثين» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

تخطى العروبة حاجز «الثلاثين»، ورفع رصيده إلى «31 نقطة»، معززاً صدارته المستمرة لدوري الدرجة الأول، بفوزه على مضيفه جلف يوناتيد 2-1، في المباراة التي أقيمت باستاد شباب الأهلي بالعوير، في انطلاق «الجولة 12»، والتي شهدت تعثر الظفرة «الوصيف» بالتعادل مع ضيفه يونايتد «الرابع» 1-1، فيما حقق جلف أف سي الفوز على التعاون 3-2، وأنهى التعادل 1-1 مواجهة مسافي أمام ضيفه الفجيرة.

ويدين العروبة بفوزه العاشر لهدفي الحساني تامبورا في الدقيقة 20، وديجو ماتشادو في الدقيقة 24، فيما سجل سيدرك دجيانو هدف جلف يونايتد في الدقيقة 45، ووسع العروبة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الظفرة «الوصيف» برصيد 23 نقطة، بعد تعثر الأخير بالتعادل أمام ضيفه يونايتد 1-1، وبكر وليد عمبر بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، وأدرك بابي باكاري التعادل ليونايتد في الدقيقة 58، ليرفع الأخير رصيده إلى 18 نقطة، محتفظاً بمركزه الرابع.