منصور بن محمد يتوج أوكوبو بكأس دبي للسكوتر

دبي (وام)

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من كأس دبي للسكوتر الكهربائية، حيث أحرز الياباني هيكاري أوكوبو من «فايد فت» المركز الأول، وجاء أنيش شيتي من بوز للسباقات وصيفاً، بينما حل السويسري ماتياس نييرو من سوبر كار بلوندي ثالثاً.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بمشاركة 16 من نخبة السائقين من الرجال والسيدات من أميركا، وبريطانيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وإستونيا، واليابان، وإسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وسويسرا، وإيطاليا، حيث خاضت الفرق منافسات نصف النهائي المقسمة على مرحلتين، والتي أسفرت عن تأهل 6 متسابقين لخوض السباق النهائي للبطولة، ونيل الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وتم تصميمها وصناعتها في دبي.

وشهدت منافسات كأس دبي للسكوتر الكهربائية حضور مئات العائلات من مختلف الجنسيات الذين تجمعوا في حي دبي للتصميم لمتابعة البطولة، بينما شهدت البطولة متابعة الملايين عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وارتبطت الفرق المشاركة في البطولة بأسماء شخصيات معروفة تسعى للمساهمة في دعم الرياضات الصديقة للبيئة، حيث ترأس المقدّم والموسيقي كريس فايد فريق «فايد فت» الذي نال سائقه المركز الأول، فيما ترأس كوتا بطل العالم 4 مرات في الاستعراض الحرّ للسكوتر، فريقه الذي يحمل اسمه، وحمل أحد الفرق اسم «سوبر كار بلوندي» الشهيرة في عالم السيارات في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ترأس بطل العالم للملاكمة البريطاني أنطوني جوشوا فريق 258 «ريسينج»، وشاركت شركة «بوز ريسينج» الهندية المتخصّصة بوسائل التنقل الصغيرة بفريق يحمل اسمها، وقاد زافار بونو فريق «ريسينج».