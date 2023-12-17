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«مارادونا» يبتسم لنابولي بعد 80 يوماً!

«مارادونا» يبتسم لنابولي بعد 80 يوماً!
17 ديسمبر 2023 08:30

روما (أ ف ب)

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حقق نابولي «حامل اللقب» أوّل انتصار له على أرضه، منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر «80 يوماً تقريباً»، بعد تغلبه على ضيفه كالياري 2-1، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وصعد نابولي إلى المركز الرابع «موقتاً»، برصيد 27 نقطة، في المركز الرابع.
ويعود آخر فوز لنابولي على ملعبه «دييجو أرماندو مارادونا» إلى 27 سبتمبر الماضي، بتغلبه على أودينيزي 4-1، عندما كان يشرف على تدريبه الفرنسي رودي جارسيا، قبل أن يحلّ بدلاً منه والتر ماتزاري.
سيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، لكنه افتقد إلى الفعالية أمام المرمى.
ونجح الفريق الجنوبي في افتتاح التسجيل، بواسطة هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي تُوج مطلع الأسبوع الحالي أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، من كرة رأسية «69».
لكن نابولي لم ينعم بهذا التقدم أكثر من 3 دقائق، لأن كالياري أدرك التعادل بواسطة ليوناردو بافوليتي.
وكانت لأوسيمين اليد الطولى في هدف الفوز، بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة، قبل أن يمرر الكرة باتجاه الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا عند القائم البعيد، ليتابعها الأخير داخل الشباك «75».
وفاز ليتشي على ضيفه فروزينوني 2-1، وتورينو على إمبولي 1-0، سجله الكولومبي دوفان زاباتا «25».

الدوري الإيطالي
نابولي
مارادونا
كالياري
فيكتور أوسيمين
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