تشافي في «مهب الريح»!

بلباو (أ ف ب)



ارتقى برشلونة «المتعثر» أمام مضيفه فالنسيا، بتعادله معه 1-1 إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، مستفيداً من خسارة أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو 0-2، في المرحلة السابعة عشرة.

ورغم تقدمه للمركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق «نقطة» عن أتلتيكو الرابع، إلا أن برشلونة فشل في الفوز في مباراته الثانية توالياً، بعد خسارته «ديربي كاتالونيا» أمام جيرونا «المتصدر» 2-4، والثالثة في مختلف المسابقات، بعد سقوطه أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3، في دوري أبطال أوروبا، حيث ضمن خوضه دور ثمن النهائي.

كما فشل برشلونة الذي بات مستقبل مدربه تشافي هرنانديز في «مهب الريح»، في تقليص الفارق أكثر مع جيرونا المتصدر «41 نقطة»، والذي يستقبل ألافيس «الاثنين»، في ختام منافسات المرحلة، وريال مدريد الثاني «39» الذي يستضيف فياريال «الأحد».

وخرج برشلونة بعلامة إيجابية أمام «الخفافيش»، حيث لم يخسر في آخر ثماني مباريات له خارج معقله «3 انتصارات، 5 تعادلات»، حيث تعود آخر هزيمة لـ «الكاتالونيين» خارج أرضهم في البطولة إلى 4 يونيو في عقر دار سلتا فيجو 1-2.



من ناحيته، وبعد تعرضه للهزيمة الأسبوع الماضي على ملعب خيتافي 0-1، فشل فالنسيا في الفوز في سلسلة من 5 مباريات توالياً «تعادلان مقابل ثلاث هزائم».

وافتتح جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 55، بعد تمريرة في العمق من الهولندي فرنكي دي يونج إلى البرازيلي رافينيا الذي مررها إلى البرتغالي أمام المرمى، سددها بقدمه اليسرى «55».

وهو الهدف الثالث لفيليكس هذا الموسم في 14 مباراة في الدوري بقميص برشلونة، والتمريرة الحاسمة الثالثة لرافينيا.

وأدرك فالنسيا التعادل عبر مدافعه هوجو جيامون من تسديدة، ليؤكد عدم وجود تسلل في بداية الهجمة حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 70.

وانتظر بلباو في مباراته أمام أتلتيكو مدريد حتى الشوط الثاني، لتسجيل هدفين عبر مهاجمه جوركا جوروسيتا «51» ونيكو وليامس من تسديدة لولبية رائعة «64».

وقاوم النادي الباسكي الذي احتفل بمرور 125 عاماً على تأسيسه، ضمن أجواء رائعة، وتألق حارسه أوناي سيمون، محاولات أتلتيكو الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة.

كما سقط أتلتيكو في فخ الهزيمة خارج معقله للمرة الثالثة توالياً، بعد خسارته أمام لاس بالماس 1-2 في المرحلة الثانية عشرة، وبرشلونة 0-1 في المرحلة الخامسة عشرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه على لاتسيو الإيطالي 2-0 في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة لحسم صدارة المجموعة، بعدما كان ضمن بلوغه الدور ثمن النهائي.

قال السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو لقناة موفيستار «أعتقد أننا لعبنا بشكل سيء، ولا يمكننا أن نلعب بهذه الطريقة، لا يمكنك الفوز بالألقاب بهذه الطريقة، ولا يمكنك الفوز بالدوري، بلباو كان أفضل منا كثيراً».

من ناحيته، أنعش أتلتيك بلباو حظوظه بمقعد في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

وحقق سلتا فيجو فوزه الأول، بعد سلسلة من 12 مباراة لم يذق خلالها طعم الانتصار، وتحديداً منذ المرحلة الرابعة «فاز ألميريا 3-2»، بانتصاره على مضيفه غرناطة 1-0، سجله النرويجي يورجن لارسن «20».

وخرج سلتا فيجو بالنقاط الثلاث للمرة الثانية فقط هذا الموسم، رغم طرد قائده مهاجمه المخضرم جياجو أسباس «36 عاماً» في الدقيقة 80، ليتقدم للمركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، وتجمد رصيد غرناطة وصيف القاع عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

وعمّق خيتافي جراح مضيفه إشبيلية، بفوزه عليه بثلاثية، تناوب عليها بورخا مايورال «5 من ركلة جزاء»، وخايمي ماتا «37»، والإنجليزي مايسون جرينوود «80 من ركلة جزاء».

وتقدم خيتافي للمركز الثامن مع 25 نقطة، فيما مُني إشبيلية بخسارته الثانية توالياً في الدوري والثالثة في مختلف المسابقات، علماً أنه لم يفز سوى مرتين في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

ودفع المدرب الأوروجوياني دييجو ألونسو ثمن تردي نتائج النادي الأندلسي، وخروجه من كافة المسابقات الأوروبية، بعد خسارته أمام لنس الفرنسي 1-2، في الجولة السادسة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، إذ أعلن الفريق بعد نهاية المباراة اقالته من مهامه الفنية.

وتعاقد إشبيلية مع ألونسو في أكتوبر بدلاً من خوسيه لويس منديليبار، إلا أنه لم ينجح في الفوز بأي مباراة في الدوري أو المسابقة القارية الأم.

وفاز ألونسو «48 عاماً» خلال جلوسه على مقاعد بدلاء إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» سبع مرات، بمباراة «يتيمة» أمام أتلتيكو أستورجا من الدرجة الخامسة 2-0 في الدور الثاني من الكأس المحلية.