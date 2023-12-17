سان جيرمان «بطل الشتاء» من «المدرجات»!

باريس (أ ف ب)



توّج باريس سان جيرمان بطلاً للشتاء، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، من دون أن يخوض مباراته «الأحد»، وذلك لخسارة مطارده المباشر نيس أمام لوهافر 1-3، في المرحلة السادسة عشرة.

وبهذه النتيجة بقي نيس ثانياً برصيد 32 نقطة، مقابل 36 لسان جيرمان الذي يحلّ ضيفاً على ليل الرابع «الأحد»، حيث لم يعد بإمكانه اللحاق بنادي العاصمة، إذ تتبقى مرحلة واحدة، قبل خلود الفرق للراحة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

والخسارة هي الثانية لنيس هذا الموسم، علماً أنه تعرض لكلاهما خلال الشهر الحالي، وكانت الأولى أمام نانت 0-3 في 3 ديسمبر.

كما فشل نيس في الابتعاد بفارق 5 نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره على أرضه أمام ليون 0-1، في افتتاح المرحلة، ليبقى الفارق نقطتين.

في المقابل، أنهى لوهافر سلسلة من أربع مباريات لم يحقق فيها الفوز، وافتتح المهاجم الأميركي إيمانويل سابي التسجيل مبكراً للوهافر، بعد مرور 5 دقائق، بعدما فشل حارس نيس البولندي مارسين بولكا في التقاط كرة سددها محمد بايو ليتابعها داخل الشباك.

وأضاف سابي الهدف الثاني من كرة لولبية «35».

وحسم لوهافر النتيجة في مصلحته، عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني، ترجمها بنجاح بايو «51».

وأدى اشتباك بين مدافع نيس جان كلير توديبو ولاعب لوهافر صامويل جراندسير إلى طردهما معاً قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، قبل أن يسجل راوول لوش هدفاً شرفياً لنيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة ثانية، أنهى لنس أسبوعاً جيداً بفوزه على رينس بهدفين، وصعد لنس إلى المركز الخامس موقتاً برصيد 26 نقطة.

وكان لنس تغلب على إشبيلية الإسباني 2-1 في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الجولة السادسة الختامية من دور المجموعات، وسجل هدفي لنس ويسلي سعيد «43»، وأوسكار كورتيس من كرة رأسية «73».