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الرياضة

«أبيض الناشئين» إلى نصف نهائي «غرب آسيا»

«أبيض الناشئين» إلى نصف نهائي «غرب آسيا»
17 ديسمبر 2023 09:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل منتخب الناشئين لكرة القدم «مواليد 2008» إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة المقامة حالياً في عُمان، بعد تعادله مع السعودية من دون أهداف في ختام منافسات المجموعة الثانية.
وبدأ منتخبنا مشواره في البطولة، بالفوز على الأردن بهدف، وفي الجولة الثانية خسر أمام سوريا بهدف، ليجمع 4 نقاط، ويصعد وصيفاً للمجموعة التي تصدرها منتخب السعودية «5 نقاط».
ويلتقي «أبيض الناشئين» في نصف النهائي مع اليمن، فيما يلتقي المنتخبان السعودي والعراقي في المباراة الثانية يوم الاثنين.
شهد المباراة فهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

الإمارات
السعودية
الأردن
سوريا
عمان
منتخب الناشئين
اليمن
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