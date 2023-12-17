جوارديولا يتحدث عن «العقاب»!



مانشستر (د ب أ)

بدا جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي محبطاً، بعد التعادل مع كريستال بالاس 2-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وصرح جوارديولا، عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب اللقاء: «فرطنا في نقطتين بسبب أخطائنا، ولكن ماذا أقول؟، لقد فعلنا كل شيء أمام فريق تكتل دفاعياً بكثافة عددية في منطقة جزائه، ووصلوا إلى مرمانا وعاقبونا، ولكن يجب أن نكون أكثر هدوءاً في مثل هذه المواقف».

أضاف المدرب الإسباني «إنها ليست المرة الأولى، ولكن حدث ما حدث، يجب أن نتطلع إلى الأمام ونتعلم ونركز في المرحلة القادمة».

وقال: «كانت مواجهة صعبة بسبب تميزهم بالقوة البدنية، ولكن من غير المقبول أن تحتسب ضدنا ركلة جزاء في توقيت متأخر، لأنها في هذه الحالة ستكون عقوبة».

وأكد المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه «قدم أداءً جيداً وأحبط مفعول الهجمات المرتدة لمنافسه، ولكن اتخذنا قرارات سيئة داخل منطقة الجزاء، وتمت معاقبتنا».