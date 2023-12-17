أنشيلوتي: لماذا «العجلة»؟



مدريد (د ب أ)



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه ليس هناك حاجة للتعجل في تمديد عقده مع النادي الملكي، وسط تكهنات بشأن سعي المنتخب البرازيلي للتعاقد معه، ويمتد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي «كوني مدرباً لريال مدريد، هو الشيء الأكثر أهمية، إذا كان النادي سعيداً، فأنا أيضاً كذلك، ليس هناك حاجة للتعجل في تمديد عقدي، إنها ليست مشكلة، نحن هنا حتى 30 يونيو 2024».

وترددت أنباء عن سعي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتعيين أنشيلوتي مدرباً للمنتخب الأول منذ رحيل المدرب السابق تيتي، عقب العرض المخيب للآمال في «مونديال 2022»، وتعاقد المنتخب البرازيلي مع المدرب فيرناندو دينيز بعقد لمدة 12 شهراً حتى يوليو 2024، وسيكون حينها عقد أنشيلوتي مع النادي الملكي قد انتهى.