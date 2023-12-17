ليما.. «مسلسل مكسيكي»!



مراد المصري (دبي)



عاش فابيو ليما أحداثاً مفاجئة لم يتوقعها، على غرار «المسلسلات المكسيكية» المعروفة بـ«الدراما»، عندما أشهر الحكم المكسيكي سيزار راموس «بطاقة صفراء» للاعب، بعد سقوطه داخل المنطقة بداعي التحايل، مما يعني تراكم الإنذارات على نجم «الإمبراطور»، وغيابه عن قمة «الجولة الـ12»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» أمام شباب الأهلي.

وأوضح ليما أنه لم يكن يطالب بركلة جزاء، ولكنه حاول تفادي «التلامس» مع عبدالسلام محمد مدافع اتحاد كلباء لتجنب الإصابة، خصوصاً أنه يدرك أن حصوله على «بطاقة صفراء» يعني غيابه عن مواجهة «الفرسان»، وجاء تقدير الحكم بإنذاره.

ورغم ما حدث فإن «الغضب الأكبر» جاء من جانب فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء الذي توجه لـ«لوم» الحكم فور إطلاقه صافرة نهاية اللقاء، ليقوم الحكم بدوره بإشهار البطاقة الحمراء له، ولم يكن مجيدي راضياً عن قرارات الحكم خلال اللقاء.