الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليما.. «مسلسل مكسيكي»!

ليما.. «مسلسل مكسيكي»!
17 ديسمبر 2023 10:30

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
«الرباعية» تكشف ضعف دفاع «النسور»


عاش فابيو ليما أحداثاً مفاجئة لم يتوقعها، على غرار «المسلسلات المكسيكية» المعروفة بـ«الدراما»، عندما أشهر الحكم المكسيكي سيزار راموس «بطاقة صفراء» للاعب، بعد سقوطه داخل المنطقة بداعي التحايل، مما يعني تراكم الإنذارات على نجم «الإمبراطور»، وغيابه عن قمة «الجولة الـ12»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» أمام شباب الأهلي.
وأوضح ليما أنه لم يكن يطالب بركلة جزاء، ولكنه حاول تفادي «التلامس» مع عبدالسلام محمد مدافع اتحاد كلباء لتجنب الإصابة، خصوصاً أنه يدرك أن حصوله على «بطاقة صفراء» يعني غيابه عن مواجهة «الفرسان»، وجاء تقدير الحكم بإنذاره.
ورغم ما حدث فإن «الغضب الأكبر» جاء من جانب فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء الذي توجه لـ«لوم» الحكم فور إطلاقه صافرة نهاية اللقاء، ليقوم الحكم بدوره بإشهار البطاقة الحمراء له، ولم يكن مجيدي راضياً عن قرارات الحكم خلال اللقاء.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
اتحاد كلباء
فابيو ليما
شباب الأهلي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار وزارة الاقتصاد
اقتصاد
"الاقتصاد" تبحث في مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية دور التقنيات الحديثة في مواجهة غسل الأموال
اليوم 12:23
الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
الرياضة
الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
اليوم 12:19
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:08
تشييع جثمان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح
الأخبار العالمية
تشييع جثمان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©