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الرياضة

خيمينيز.. «قائد الأوركسترا» على «مسرح زعبيل»

خيمينيز.. «قائد الأوركسترا» على «مسرح زعبيل»
17 ديسمبر 2023 11:00

مراد المصري (دبي)

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خطف نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل نجومية «الجولة 11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أدائه الراقي الذي ترجم به تفوق «الإمبراطور» على اتحاد كلباء بـ«ثنائية»، على ملعب زعبيل، بتسجيل الأول من ضربة حرة «متقنة»، وصناعة الثاني، عندما قدم الكرة على «طبق من ذهب» أمام المرمى إلى زميله فابيو ليما.
ويجسد خيمينز دوره مع الفريق، وكأنه «قائد الأوركسترا» الذي كان ينتظره «الإمبراطور» طويلاً للقيام بمهام «صانع الألعاب»، حيث يتولى عملية الربط بين خطوط الفريق، خصوصاً في المقدمة، ومنح فابيو ليما المهاجمين المجال للتحرك، باستحواذه المتميز على الكرة، إلى جانب تمريراته الدقيقة، وقدرته على تشكيل الخطورة سواءً بتسجيل الأهداف أو صناعتها أو التسديد من المسافات البعيدة.
ويتصدر اللاعب قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم في الدوري، بمجموع 11 هدفاً، بعدما سجل 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات مساعدة، ليكون الأعلى بين جميع لاعبي «دورينا»، وما يعكس التفاهم مع زميله ليما أنه يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مساهمة «10 أهداف»، بعدما أحرز 8 أهداف وصنع هدفين، ويمكن اختزال العلاقة المتميزة بينهما في الهدف الثاني أمام «النمور»، بعدما تبادلا الكرة أكثر من مرة، وكأن الانسجام بينهما قائماً منذ سنوات، رغم أن خيمينيز انضم إلى صفوف «الفهود» هذا الصيف فقط.
ولا يعتبر خيمينيز غريباً على «دورينا»، وسبق أن قاد بني ياس إلى المنافسة على اللقب، قبل أن يحل وصيفاً موسم 2021-2020، وإجمالاً خاض 85 مباراة في الدوري منذ ذلك الموسم، وسجل 26 هدفاً.
وستكون المسؤولية مضاعفة على خيمينيز في الجولة المقبلة أمام شباب الأهلي، في ظل غياب زميله فابيو ليما بداعي تراكم الإنذارات، بعد حصوله على البطاقة الثالثة أمام «النمور»، مما يفرض عليه مواصلة تقديم الأداء الرائع، وسبق أن سجل هدفاً وصنع آخر ونال جائزة أفضل لاعب أمام «الفرسان» تحديداً منذ أيام في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
اتحاد كلباء
شباب الأهلي
بني ياس
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