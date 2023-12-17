«الدفاع» بطل سباق مهرجان زايد للتجديف التراثي

أبوظبي (الاتحاد)



تّوج القارب «الدفاع» التابع لوزارة الدفاع، وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ضمن «روزنامة» الموسم.

وجاء في المركز الثاني «زلزال 1» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة محمد أحمد محمد الشحي، وحل في المركز الثالث «زلزال» لمالكه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة نواف أحمد محمد الشحي».

وأقيم السباق الذي شارك فيه أكثر من 800 بحار على متن القوارب، على فترتين الأولى خلال الفترة الصباحية، وضمت كل القوارب المشاركة، وقسمت إلى ثلاث مجموعات، وانطلقت من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية، قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، حيث تأهلت 5 قوارب من كل مجموعة إلى الشوط الختامي، الذي انطلق في الساعة الرابعة عصراً، من جزيرة اللولو أيضاً، بمشاركة 15 قارباً، وحتى قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

كرم المشاركين عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بالمجلس، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.



من جانبه، ثّمن خليفة الرميثي، رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لسباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والسباقات والبطولات بمختلف فئاتها التي ينظمها النادي.

وأضاف أن «السباق أقيم في أجواء مثالية، ساعدت المشاركين على تقديم مستويات فنية رائعة في قيادة القوارب بسرعات جيدة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مما منح السباق حيوية وإثارة أكبر».

وقال: السباقات التراثية التي ينظمها النادي في كل المناسبات تشهد تجاوباً كبيراً من ملاك القوارب والمحامل، وحرصاً منهم على المشاركة، وتفاعلاً رائعاً من النواخذة والبحارة، مما يسهم في رسم لوحة تراثية لها تأثيرها الجيد على المشاركين والمنظمين والمتابعين، لمواصلة الجميع العمل بكل حماس في السباقات التراثية المقبلة.

وأشاد خليفة الرميثي بتعاون المشاركين مع فريق العمل المنظم للسباق، من خلال الالتزام باللوائح الواردة في التعميم الخاص بالسباق، وأيضاً تفهم الإجراءات التنظيمية، فلهم كل الشكر والتقدير.