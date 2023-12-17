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الرياضة

الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»

الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
17 ديسمبر 2023 12:08

رضا سليم (دبي) 
تحول دوري أدنوك للمحترفين من الجولة الأكثر غزارة في الأهداف إلى الجولة الأقل تهديفاً من بداية الموسم حتى الآن، بعدما شهدت الجولة الـ11 من المسابقة 17 هدفاً فقط، وهي أقل نسبة أهداف مقارنة بالأهداف المسجلة في الجولات العشرة الماضية، حيث كانت الجولة العاشرة هي الأعلى تهديفاً، وشهدت 33 هدفاً، وقد تحتفظ هذه الجولة بالصدارة لفترة أطول، بعدما تراجع المعدل التهديفي في المباريات.
وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي، وجمعت بين حتا والبطائح، فيما احتفظت 3 فرق بالشباك النظيفة وهي الجزيرة والنصر والوحدة، و3 فرق اهتزت شباكها بهدف واحد وهي شباب الأهلي والشارقة والوصل، فيما كانت أعلى نتيجة فوز للشارقة على خورفكان 4-1 والنصر على عجمان 3-0.
كانت الجولة الخامسة للدوري هي الأقل تهديفاً على مدار الجولات الماضية، بـ19 هدفاً، بعد الجولتين السابعة والتاسعة بـ20 هدفاً، وإن كانت هناك مباراتان مؤجلتان للعين والشارقة في الجولة التاسعة بسبب مشاركتهما في دوري أبطال آسيا.
وتحتفظ الجولة السادسة بالمركز الثاني في الأكثر تهديفاً بـ31 هدفاً، والرابعة في المركز الثالث بـ30 هدفاً، ثم الأولى الثانية بـ26 هدفاً، وبعدها الجولة الثامنة بـ24 هدفاً، والثالثة 21 هدفاً.
وشهد الدوري تسجيل 267 هدفاً في 75 مباراة في 11 جولة حتى الآن بمعدل تهديف بلغ 3.53 هدف لكل مباراة، ومن المتوقع أن تزيد هذه الجولات تهديفياً، بعد أن يلعب العين مع خورفكان والشارقة مع شباب الأهلي في المؤجلات.
وتغيرت صدارة الهدافين، بعدما زاحم عمر خربين مهاجم الوحدة وفابيو ليما لاعب الوصل، الهداف لابا كودجو مهاجم العين، حيث يتساوى اللاعبون الثلاثة برصيد 8 أهداف، ويليهم علي مبخوت لاعب الجزيرة وكايو لوكاس لاعب الشارقة ولكل منهما 7 أهداف. 

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