الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي

الرياض (د ب أ)

طلب الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد فريق الشباب السعودي، من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.

وكشفت الصحافة السعودية اليوم عن أن إدارة الشباب أبلغت النجم الأرجنتيني أنها لا تمانع رحيله، لكن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في دوري روشن السعودي.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن النجم المخضرم تلقى عرضاً من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أجرى معه نادي ريفر بليت مفاوضات من أجل ضمه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في نادي الشباب قوله إن كل القرارات الفنية الخاصة بـ«الاستغناءات والاستقطابات» مؤجلة إلى نهاية مباراة الوحدة، قبل فترة التوقف المقبلة، لافتاً إلى أن الأمر لا يخص بانيجا فقط، بل ويشمل أيضاً بقية الأجانب، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي.