الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي

الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
17 ديسمبر 2023 12:19

الرياض (د ب أ)
طلب الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد فريق الشباب السعودي، من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.
وكشفت الصحافة السعودية اليوم عن أن إدارة الشباب أبلغت النجم الأرجنتيني أنها لا تمانع رحيله، لكن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في دوري روشن السعودي.
وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن النجم المخضرم تلقى عرضاً من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أجرى معه نادي ريفر بليت مفاوضات من أجل ضمه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في نادي الشباب قوله إن كل القرارات الفنية الخاصة بـ«الاستغناءات والاستقطابات» مؤجلة إلى نهاية مباراة الوحدة، قبل فترة التوقف المقبلة، لافتاً إلى أن الأمر لا يخص بانيجا فقط، بل ويشمل أيضاً بقية الأجانب، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي.

أخبار ذات صلة
الأهلي يستعرض بـ «رباعية»
الهلال.. «بدر 14»
الشباب السعودي
الدوري السعودي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار وزارة الاقتصاد
اقتصاد
"الاقتصاد" تبحث في مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية دور التقنيات الحديثة في مواجهة غسل الأموال
اليوم 12:23
الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
الرياضة
الأرجنتيني بانيجا يطلب الرحيل عن الشباب السعودي
اليوم 12:19
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الجولة «الفقيرة» تتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:08
تشييع جثمان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح
الأخبار العالمية
تشييع جثمان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©