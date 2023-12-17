القائد تاعرابت.. عودة «النصر»

معتصم عبدالله (دبي)

ارتبطت عودة «العميد» إلى تحقيق «النصر» في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه عجمان 3-0 ضمن الجولة الـ11، بالظهور الإيجابي لقائد الفريق عادل تاعرابت، العائد بدوره للمشاركة مع الفريق بعد الغياب في مباراتين على التوالي بداعي الإصابة أمام الوحدة 1-1، وخورفكان 1-3 في الجولتين التاسعة والعاشرة على التوالي.

ومهد تاعرابت لانتصار «العميد» أمام مضيفه «البرتقالي»، بعدما نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء، هي السادسة على عجمان في الموسم الحالي كأكثر الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء، وسجل بواسطتها قائد النصر هدفه الثاني في الدوري بذات الطريقة بعد الأول أمام حتا 3-0 ضمن الجولة الرابعة.

وتشابه سيناريو المباراتين بفوز «العميد» على مضيفيه حتا وعجمان في الجولتين الرابعة والحادية عشرة، بنتيجة 3-0، وسجل تاعرابت في المباراتين من ركلتي جزاء، فيما تكفل الإيطالي مانولو جابياديني بتسجيل بقية الأهداف الأربعة بواقع ثنائية في كل مباراة.

وشهدت المواجهة أمام «البرتقالي» صناعة تاعرابت للهدف الثاني الذي سجله جابياديني، ليعزز الأول موقعه في صدارة صناع الأهداف لفريقه في الدوري برصيد 4 أهداف، فيما سجل المهاجم الإيطالي 6 أهداف في المركز السادس لصدارة الهدافين والأول على مستوى هجوم «العميد».