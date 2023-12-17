الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القائد تاعرابت.. عودة «النصر»

القائد تاعرابت.. عودة «النصر»
17 ديسمبر 2023 13:13

معتصم عبدالله (دبي)
ارتبطت عودة «العميد» إلى تحقيق «النصر» في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه عجمان 3-0 ضمن الجولة الـ11، بالظهور الإيجابي لقائد الفريق عادل تاعرابت، العائد بدوره للمشاركة مع الفريق بعد الغياب في مباراتين على التوالي بداعي الإصابة أمام الوحدة 1-1، وخورفكان 1-3 في الجولتين التاسعة والعاشرة على التوالي.
ومهد تاعرابت لانتصار «العميد» أمام مضيفه «البرتقالي»، بعدما نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء، هي السادسة على عجمان في الموسم الحالي كأكثر الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء، وسجل بواسطتها قائد النصر هدفه الثاني في الدوري بذات الطريقة بعد الأول أمام حتا 3-0 ضمن الجولة الرابعة.
وتشابه سيناريو المباراتين بفوز «العميد» على مضيفيه حتا وعجمان في الجولتين الرابعة والحادية عشرة، بنتيجة 3-0، وسجل تاعرابت في المباراتين من ركلتي جزاء، فيما تكفل الإيطالي مانولو جابياديني بتسجيل بقية الأهداف الأربعة بواقع ثنائية في كل مباراة.
وشهدت المواجهة أمام «البرتقالي» صناعة تاعرابت للهدف الثاني الذي سجله جابياديني، ليعزز الأول موقعه في صدارة صناع الأهداف لفريقه في الدوري برصيد 4 أهداف، فيما سجل المهاجم الإيطالي 6 أهداف في المركز السادس لصدارة الهدافين والأول على مستوى هجوم «العميد».

أخبار ذات صلة
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
«الخلطة الرومانية» تمنح الأمان لـ«الراقي»
النصر
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
الرياضة
«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
اليوم 16:30
صواريخ روسية
الأخبار العالمية
بوتين يردّ على تصريحات بايدن بشأن الهجوم على الناتو
اليوم 16:19
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
الرياضة
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
اليوم 16:00
"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم
علوم الدار
"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©