الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مباراتان في ختام «تمهيدي» كأس سلطان بن زايد للبولو

مباراتان في ختام «تمهيدي» كأس سلطان بن زايد للبولو
17 ديسمبر 2023 13:30

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
كلية ليوا تؤهل الطلبة لمواكبة تطور قطاع الصناعة في الدولة
الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف


يختتم يوم الاثنين الدور التمهيدي لكأس سلطان بن زايد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد اللعبة، وتشهد المجموعة الثانية مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين إلى نصف النهائي، وأيضاً الفرق التي تلعب على «الترضية».
ويلتقي فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع «لامار» وكلاهما يملك فوزاً وحيداً في الجولتين الماضيتين، وإن كان «الإمارات» يحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف عن «لامار»، وتقام المباراة بملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو.
ويلتقي في الثانية «بن دري» المتصدر من فوزين متتاليين، مع غنتوت الذي يحتل المركز الأخير، من دون فوز حتى الآن، بعدما خسر في أول مباراتين أمام «لامار» و«الإمارات»، وإن كان «بن دري» حجز مقعده في «مربع الذهب»، وينتظر الفريق الثاني المصاحب له.
وشهدت الجولة الثانية فوز «الإمارات» على «غنتوت» 9-6، وسجل أهداف «الإمارات»، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي المري «هدفين»، وميجيل وخوان «3 أهداف»، فيما سجل لفريق «غنتوت» أوسكار «3 أهداف» وجونزالو «هدفين»، وناصر الشامسي «هدفاً».
ونجح «بن دري» في الفوز على «لامار» 10-7، وسجل لـ«بن دري»، ماركوس سولاري «6 أهداف» ومارتن «3 أهداف»، ومحمد بن دري، فيما سجل لـ«لامار» ريكاردو «5 أهداف» وريان العجاجي وسانتوس، وأدار مباريات الجولة الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارجوين وسانتياجو.

الإمارات
أبوظبي
البولو
كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
الرياضة
«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
اليوم 16:30
صواريخ روسية
الأخبار العالمية
بوتين يردّ على تصريحات بايدن بشأن الهجوم على الناتو
اليوم 16:19
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
الرياضة
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
اليوم 16:00
"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم
علوم الدار
"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©