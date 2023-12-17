مباراتان في ختام «تمهيدي» كأس سلطان بن زايد للبولو



رضا سليم (دبي)



يختتم يوم الاثنين الدور التمهيدي لكأس سلطان بن زايد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد اللعبة، وتشهد المجموعة الثانية مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين إلى نصف النهائي، وأيضاً الفرق التي تلعب على «الترضية».

ويلتقي فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع «لامار» وكلاهما يملك فوزاً وحيداً في الجولتين الماضيتين، وإن كان «الإمارات» يحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف عن «لامار»، وتقام المباراة بملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو.

ويلتقي في الثانية «بن دري» المتصدر من فوزين متتاليين، مع غنتوت الذي يحتل المركز الأخير، من دون فوز حتى الآن، بعدما خسر في أول مباراتين أمام «لامار» و«الإمارات»، وإن كان «بن دري» حجز مقعده في «مربع الذهب»، وينتظر الفريق الثاني المصاحب له.

وشهدت الجولة الثانية فوز «الإمارات» على «غنتوت» 9-6، وسجل أهداف «الإمارات»، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي المري «هدفين»، وميجيل وخوان «3 أهداف»، فيما سجل لفريق «غنتوت» أوسكار «3 أهداف» وجونزالو «هدفين»، وناصر الشامسي «هدفاً».

ونجح «بن دري» في الفوز على «لامار» 10-7، وسجل لـ«بن دري»، ماركوس سولاري «6 أهداف» ومارتن «3 أهداف»، ومحمد بن دري، فيما سجل لـ«لامار» ريكاردو «5 أهداف» وريان العجاجي وسانتوس، وأدار مباريات الجولة الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارجوين وسانتياجو.