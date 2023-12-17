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الرياضة

«الدراجات» يفوز بدرع «التفوق العربي»

«الدراجات» يفوز بدرع «التفوق العربي»
17 ديسمبر 2023 14:00

 
الرياض (الاتحاد) 

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فاز اتحاد الدراجات بدرع التفوق العام 2022، المقدم من الاتحاد العربي، خلال حفل افتتاح البطولة العربية لـ«دراجات الطريق»، بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر إلى 24 ديسمبر الحالي، بمشاركة 12 منتخباً، وما يقارب من 300 لاعب ولاعبة، ليكون الاتحاد الأول عربياً، طبقاً للنتائج في البطولات الأربعة التي أقيمت عام 2022 بمختلف التخصصات. 
وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، بتسليم درع التفوق العام إلى منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، خلال حفل الافتتاح. 
وجاء تتويج الإمارات بالدرع، بعد منافسة قوية مع الاتحاد الجزائري، والفارق ميدالية ذهبية لمصلحة الإمارات التي شاركت خلال عام 2022 في البطولات العربية «الطريق، المضمار، الدراجات الجبلية، BMX، وكأس المضمار»، ونجحت في الحصول على الدرع للمرة الأولى في تاريخها، بعدما فاز به العام الماضي الاتحاد المصري.
وأعرب منصور بوعصيبة، عن سعادته بالتتويج بدرع التفوق العام، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة عمل وجهد كبير قامت به المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الثلاث الماضية، والحرص الدائم على الوجود في السباقات والبطولات خاصة العربية، والتي أصبحت معتمدة ومسجلة رسمياً في الاتحاد الدولي.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد حريص دائماً على دعم المنتخبات الوطنية، وتأسيس قاعدة كبيرة من الدراجين، وهو ما أسهمت به الأندية المحلية، وحرصها على الوجود والمشاركة في السباقات المحلية، والتي دائماً ما تكون الأساس في تكوين أي منتخب قوي.
من ناحية أخرى، بدأت البطولات العربية بسباقات فرق ضد الساعة للشابات والإناث والشباب، وشارك منتخبنا في فئة الشابات والشباب، ويخوض منتخبا الرجال والناشئين، اليوم، سباق فرق ضد الساعة، ويبحث فيه منتخب الكبار عن ميدالية جديدة. 

الإمارات
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الرياض
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