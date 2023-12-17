الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي يدافع عن تشافي

أنشيلوتي يدافع عن تشافي
17 ديسمبر 2023 13:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
تزايدت الضغوط على تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بعد التعادل المخيب للآمال أمام فالنسيا 1-1 في الجولة 17للدوري الإسباني «الليجا»، وأصبح مهدداً ومطالباً بتحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات، وإلا قد ينتهي الأمر بالبحث عن بديل له بنهاية الموسم، وخاصة بعد ما تردد عن سوء العلاقة بينه وبين البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي، وأيضاً عدم رضا خوان لابورتا رئيس النادي عنه تماماً.
وفي ظل هذا الوضع، وفي لفتة راقية من كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، انبرى المدرب الإيطالي مدافعاً عن تشافي، بينما كان يتحدث في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة فياريال في نفس الجولة من المسابقة.
وقال: بوجه عام، من الطبيعي أن يتعرض أي مدرب للنقد والهجوم، وعلينا أن نتقبل ذلك وأن يختار كل واحد منا بين النقد الذي يراه عادلاً ومنصفاً، والذي يراه غير عادل.
وأضاف: للأسف الشديد، الحكم على المدربين يقوم على أساس النتائج فقط، ولا أحد يهتم بما يقوم به المدرب من عمل وجهد وقدرته على ضبط وترويض «غرفة الملابس»، أي أن ما يُأخذ في الاعتبار عند الجماهير والناس جميعاً هو ما إذا كان المدرب يفوز أو لا يفوز.
وعلق قائلاً: تشافي يعرف ذلك جيداً، وهو بالنسبة لي مدرب كبير ويملك أدواته.
وتابع أنشيلوتي: سواء كان المدربون على حق أو على خطأ، فإنهم غالباً ما يوضعون تحت «المقصلة» في حالة تحقيقهم نتائج سيئة، وتشافي في هذا الوضع الآن، والسبيل إلى الخروج من هذا المأزق هو أن يعود إلى طريق الانتصارات.

أخبار ذات صلة
برشلونة يفكر في بيع «الماكينة المعطلة»!
أنشيلوتي: لماذا «العجلة»؟
تشافي هيرنانديز
كارلو أنشيلوتي
برشلونة
فالنسيا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
الرياضة
«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
اليوم 16:30
صواريخ روسية
الأخبار العالمية
بوتين يردّ على تصريحات بايدن بشأن الهجوم على الناتو
اليوم 16:19
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
الرياضة
«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»
اليوم 16:00
"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم
علوم الدار
"أوقاف دبي" تفتتح وقف "بوخزيمة" بكلفة 7.6 مليون درهم
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©