أنشيلوتي يدافع عن تشافي

أنور إبراهيم (القاهرة)

تزايدت الضغوط على تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بعد التعادل المخيب للآمال أمام فالنسيا 1-1 في الجولة 17للدوري الإسباني «الليجا»، وأصبح مهدداً ومطالباً بتحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات، وإلا قد ينتهي الأمر بالبحث عن بديل له بنهاية الموسم، وخاصة بعد ما تردد عن سوء العلاقة بينه وبين البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي، وأيضاً عدم رضا خوان لابورتا رئيس النادي عنه تماماً.

وفي ظل هذا الوضع، وفي لفتة راقية من كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، انبرى المدرب الإيطالي مدافعاً عن تشافي، بينما كان يتحدث في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة فياريال في نفس الجولة من المسابقة.

وقال: بوجه عام، من الطبيعي أن يتعرض أي مدرب للنقد والهجوم، وعلينا أن نتقبل ذلك وأن يختار كل واحد منا بين النقد الذي يراه عادلاً ومنصفاً، والذي يراه غير عادل.

وأضاف: للأسف الشديد، الحكم على المدربين يقوم على أساس النتائج فقط، ولا أحد يهتم بما يقوم به المدرب من عمل وجهد وقدرته على ضبط وترويض «غرفة الملابس»، أي أن ما يُأخذ في الاعتبار عند الجماهير والناس جميعاً هو ما إذا كان المدرب يفوز أو لا يفوز.

وعلق قائلاً: تشافي يعرف ذلك جيداً، وهو بالنسبة لي مدرب كبير ويملك أدواته.

وتابع أنشيلوتي: سواء كان المدربون على حق أو على خطأ، فإنهم غالباً ما يوضعون تحت «المقصلة» في حالة تحقيقهم نتائج سيئة، وتشافي في هذا الوضع الآن، والسبيل إلى الخروج من هذا المأزق هو أن يعود إلى طريق الانتصارات.