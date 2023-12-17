الأهلي.. «ليلة الحلم» في «مونديال الأندية»



جدة (د ب أ)

تتجدد المواجهات بين الأندية العربية ونظيرتها البرازيلية، بصدام قوي بين الأهلي المصري، وفلومينينسي، الاثنين، في نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، تقام المباراة على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وصعد الأهلي إلى «مربع الذهب» بأداء قوي، بعد الفوز على الاتحاد السعودي منظم البطولة 3 -1، بينما يشارك الفريق البرازيلي مباشرة في نصف النهائي، وفقاً لنظام القرعة الذي يجنب بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية المشاركة في الأدوار الأولى.

يتسلح الأهلي بعامل الخبرة، حيث يشارك في كأس العالم للمرة التاسعة، وسبق له الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات «2006 و2020 و2021»، وحصد المركز الرابع مرتين «2012 و2022»، ويسعى لإنجاز تاريخي بالوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق حلم التتويج باللقب، أو العودة إلى القاهرة بالميدالية الفضية.

وما يعزز فرص الأهلي أمام فلومينينسي عامل الجمهور الذي يتوقع أن يحضر بكثافة في «ملعب الجوهرة».

في المقابل، يعاني الأهلي من عقدة تاريخية قبل مواجهة فلومينينسي، حيث لم يسبق لبطل مصر الفوز على أي فريق برازيلي في زمن المباراة الأصلي، علماً أنه فاز ببرونزية مونديال الأندية 2020 بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، ولكن ذاق الأهلي مرارة الخسارة في 4 مواجهات أخرى أمام أندية البرازيل في كأس العالم، أولها أمام إنترناسيونال بورتو أليجري 2-1 في النسخة الثالثة عام 2006 باليابان، وكورينثيانز بهدف في نصف نهائي نسخة 2012 في اليابان، وتكرر السيناريو نفسه في نصف نهائي نسخة 2021 بالإمارات، عندما خسر أمام بالميراس بهدفين، قبل أن يخسر الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة 2022 بالمغرب، بعد السقوط أمام فلامنجو 2- 4.

ويخوض فلومينينسي كأس العالم بطموحات كبيرة، فهو يسعى لترك بصمة استثنائية جديدة في مشاركته الأولى بعد تتويجه بكأس كوبا ليبرتادورس للمرة الأولى في تاريخه، ويرتكز على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة في الملاعب الأوروبية مثل فيليبي ميلو، ومارسيلو نجم ريال مدريد السابق الذي فاز بلقب مونديال الأندية 4 مرات بقميص العملاق المدريدي.