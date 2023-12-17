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الرياضة

شباب الأهلي «6 نجوم» في صدارة «دوري الطائرة»

شباب الأهلي «6 نجوم» في صدارة «دوري الطائرة»
17 ديسمبر 2023 15:00

معتصم عبدالله (دبي)


واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته الساحقة، في دوري الرجال للكرة الطائرة، بعدما أضاف إلى رصيده نقاط انتصاره السادس على التوالي أمام ضيفه النصر 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة الأول في النهدة، ضمن «الجولة السادسة»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 17 نقطة، من دون منافس على القمة، فيما تراجع «العميد» إلى المركز قبل الأخير وله 6 نقاط بالخسارة الرابعة.
واستعاد بني ياس «وصافة» الترتيب برصيد 11 نقطة، بالفوز 3-2 على الوصل المتراجع إلى المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط، وحسم «السماوي» المواجهة المثيرة، بعد تأخره في الشوط الأول 21- 25، ليعود ويكسب الشوط الثاني 25- 20، ونال الوصل الأسبقية مجدداً في الشوط الثالث 25- 22، قبل أن يحسم «أصحاب الأرض» المواجهة في الشوطين الرابع والخامس على التوالي 25- 12,15- 13.
بدوره كسب عجمان المتقدم إلى المركز الرابع برصيد 8 نقاط، المواجهة أمام مضيفه حتا 3-2، فيما احتفل العين بفوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه الجزيرة 3-1، وجاء تفوق «الزعيم» بنتيجة الأشواط «28- 26,23- 25,25- 15,25- 16»، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس مقابل 8 نقاط أيضاً للجزيرة الخامس.
وتتواصل إثارة دوري الطائرة يوم السبت المقبل بإقامة مباريات الجولة السابعة، والذي يشهد مواجهات مرتقبة أبرزها الوصل «الثالث» أمام ضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، ويحل بني ياس «الوصيف» ضيفاً على عجمان، فيما يستقبل النصر منافسه العين، ويواجه الجزيرة حتا على «صالة مبادلة دوم» بمقر النادي بالعاصمة أبوظبي.

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نتائج «الجولة 6»

بني ياس – الوصل 3-2
شباب الأهلي – النصر 3-1
العين – الجزيرة 3-1
حتا – عجمان 2-3

الكرة الطائرة
شباب الأهلي
النصر
بني ياس
الوصل
العين
الجزيرة
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