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الرياضة

«الخلطة الرومانية» تمنح الأمان لـ«الراقي»

«الخلطة الرومانية» تمنح الأمان لـ«الراقي»
17 ديسمبر 2023 15:30

 
علي معالي (الشارقة)

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أصبح البطائح في «أمان»، بعدما وصل إلى «النقطة 16»، والمركز السابع، مع نهاية «الجولة 11»، بينما احتل «المركز 11» برصيد 12 نقطة، خلال الجولات نفسها في الموسم الماضي، مما جعله يعيش في حالة من «الخوف والقلق». 
ويتقدم «الراقي» في الترتيب على أندية لها «باع طويل» في البطولة، بينما يعد البطائح «حديث العهد» في «المحترفين»، من خلال المشاركة للموسم الثاني على التوالي فقط، ولعل «الخلطة الرومانية» التي يصنعها المدرب ميريل رادوي تعد «كلمة السر» فيما وصل إليه الفريق من ترتيب رائع بين «السبعة الكبار» في «دورينا»، وأيضاً حالة التناغم بين الجهاز الفني وشركة كرة القدم التي تتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.
وفي المباراة الأخيرة التي جرت على ملعب حتا، كان «الراقي» الأكثر استحواذاً بـ70.4%، مقابل 29.6% لـ«الإعصار»، وتفوق أيضاً في التمريرات «613 مقابل 248»، والسلبية الوحيدة للبطائح تكمن في طرد المدافع ديني بورجيس في الدقيقة 84، وبالتالي غيابه أمام العين.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
حتا
ميريل رادوي
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