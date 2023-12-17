«الرباعي» يستعيد التوازن في «الجولة الـ11»



معتصم عبدالله (دبي)



مثلت مباريات «الجولة الـ11»، فرصة سانحة أمام 4 أندية لاستعاد التوازن، من خلال الانتصار، وحصد ثلاث نقاط جديدة، في سباق المنافسة، تصدرها فوز الوحدة على مضيفه العين 2-0 في «كلاسيكو الإمارات» على استاد هزاع بن زايد، وهو الفوز الأول لـ«العنابي»، بعد التعادل في مباراتين على التوالي أمام النصر 1-1، والوصل 2-2.

وبدا الهولندي آرنو بيوتنويج مدرب الوحدة «الرابح الأكبر» في الجولة، بعدما قاد فريقه إلى إلحاق الخسارة الأولى بـ«الزعيم» في الدوري على ملعبه في الموسم الحالي 2023- 2024، ونجح في إغلاق مناطقه الدفاعية بتميز كبير، حارماً هجوم «الزعيم» من التسجيل للمرة الأولى أيضاً في المباريات على ملعبه في الدوري خلال الموسم الحالي.

وحافظ المدرب الهولندي صاحب الـ52 عاماً، على سجل نتائجه الإيجابية مع «العنابي»، بعدم الخسارة في 5 مباريات على التوالي، من بينها 4 مباريات في الدوري أمام الإمارات 4-1، والنصر 1-1، والوصل 2-2، والعين 2-0، فضلاً عن الفوز على الجزيرة 4-2 في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لينجح في التأهل إلى نصف النهائي.

ولا تبدو النتائج الإيجابية لأرنو بيوتنويج المدير الفني لأكاديمية الوحدة، قبل الاستعانة به مدرباً للفريق الأول، خلفاً للجنوب أفريقي بيستو موسيماني بالمستغربة، بعدما سبق للمدرب الهولندي قيادة الفريق الأول للوحدة مدرباً مؤقتاً في 7 مباريات في الدوري، خلال الموسم الماضي، حقق خلالها الفوز في 4 لقاءات، والتعادل في 3 مباريات من دون خسارة.

وبعيداً عن الوحدة ونتائجه الإيجابية، ضمت قائمة الأندية التي استعادت التوازن في «الجولة 11»، الجزيرة العائد بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه الإمارات بالفوز 1-0، بعد التعثر في مباراتين على التوالي أمام عجمان 1-5 في الدوري، والوحدة 2-4 في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، قبل إقالة الهولندي فرانك دي بور.

بدوره، استعاد النصر ذاكرة الفوز في الدوري بالتفوق على مضيفه عجمان 3-0، بعد الصيام في 5 جولات على التوالي، منذ آخر انتصار أمام العين 1-0 في الجولة الخامسة، وهو الانتصار الثاني على التوالي لـ«العميد» تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد ألفريد شرودر، بعد «الفوز المعنوي» على العين 1-2، في إياب ربع نهائي الكأس، والذي لم يشفع لـ«الأزرق» بالتأهل بعد خسارته ذهاباً 0-2.

في المقابل، تجاوز شباب الأهلي وصيف ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، صدمة الخسارة القاسية أمام الوصل 0-3 في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ووداعه البطولة مبكراً، بفوزه الصعب على مضيفه بني ياس 2-1 بفضل «ثنائية» مهاجمه البرازيلي الشاب ماتيوس ليما في الدقيقتين 18 و47.

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