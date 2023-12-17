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«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج

«دبي» و«الشارقة» يتقاسمان لقب دوري الشطرنج
17 ديسمبر 2023 16:30

دبي (الاتحاد) 
حقق نادي دبي للشطرنج والثقافة، لقب دوري الشطرنج في فئة الرجال لموسم 2023 مناصفة مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد تساويهما في النقاط برصيد 6 نقاط لكل منهما، وحل فريق أبوظبي في المركز الثالث.
وأهدى خالد علي زايد الفلاسي رئيس مجلس الإدارة، إنجاز الفريق للشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، مشيراً للدعم اللامحدود لمجلس دبي الرياضي في تحقيق أهداف وتطلعات النادي، كما توجه بالشكر للطاقم الفني واللاعبين على هذا الإنجاز، والذي لم يكن ليتحقق لولا اجتهادهم خلال فترة البطولة. 
مثل فريق دبي الأستاذ الدولي سعيد إسحاق، والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، وأستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد، وعلي عبدالعزيز، وخليفة عيسى البلوشي، ومحمد عبدالرحمن العوضي، ومسفر المسافري، وحمد عيسى البلوشي وسالم أحمد سالم، بالإضافة إلى لاعبيه الأجانب الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخايل مخيدليشفيلي، والأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينج. 
من ناحية أخرى، ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة مغلقة للاعبيه المميزين وتستمر حتى يوم 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 لاعبين من جورجيا، بهدف توفير الاحتكاك الفني ورفع المعدلات التصنيفية.

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نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
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