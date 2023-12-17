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الرياضة

شرطة أبوظبي تحصد الذهب في «ماراثون أدنوك»

شرطة أبوظبي تحصد الذهب في «ماراثون أدنوك»
17 ديسمبر 2023 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
حصدت شرطة أبوظبي الميدالية الذهبية في النسخة الخامسة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023»، التي أقيمت منافساتها على شارع كورنيش أبوظبي، وانتهت عند مجمع «أدنوك» قرب حديقة بينونة.
وحقق الإنجاز الرياضي سلطان الظنحاني وبطي النعيمي بالحصول على الميدالية الذهبية لـ 42 كم تتابع، بعد مشاركة قوية والفوز بالمراكز الأولى في الماراثون العالم، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية «أدنوك»، وشهد مشاركة 25 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات (الماراثون 42.195 كم، نصف الماراثون 10 كم، 5 كم، 2.5 كم).
وثمن العميد عصام عبد الله آل علي، مدير مركز التربية الشرطية الرياضية، الإنجازات الريادية المتميزة التي يحققها منتسبو شرطة أبوظبي محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تعزز من الصورة المشرقة والمضيئة لشرطة أبوظبي في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية.
وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على التميز الرياضي، انطلاقاً من اهتمامها بالنشاط الرياضي وتأكيد دوره وأهميته في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة للإسهام في تحقيق القفزات التطويرية.
وأشادت شرطة أبوظبي بالشراكة التنموية التي تجمع مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك والتي تميزت بمسار جديد سلط الضوء على أبرز معالم إمارة أبوظبي الحديثة والقديمة، وجسدت الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات بكافة مكوناته، وترسيخ نهج الدولة في إقامة الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية لنشر السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض «زايد الخير».

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