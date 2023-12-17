برشلونة يفكر في بيع «الماكينة المعطلة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



عند وصول البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في يوليو 2022، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، كانت شهيته مفتوحة، وقدم موسماً استثنائياً، حيث سجل 12هدفاً في أول 12 مباراة، بمعدل هدف في المباراة، وأنهى الموسم بالحصول على لقب هداف «الليجا» برصيد 23 هدفاً.

وانقلب الحال هذا المواسم، وتراجع أداؤه، لدرجة دفعت إدارة «البلاوجرانا» إلى التفكير في البحث من الآن عن بديل، إذا ما استمر «ليفا» على هذا النحو حتى الصيف المقبل.

وتراجع المعدل التهديفي لليفاندوفسكي، إذ لم يسجل إلا 8 أهداف في 17 مباراة بالدوري الإسباني، في حين أنه أنهى الموسم الماضي مسجلاً 41 هدفاً في 63 مباراة.

وأجمعت الصحافة ووسائل الإعلام الإسبانية، وبوجه خاص «الكتالونية»، على أن تراجع مستوى ليفاندوفسكي، منذ عودته من كأس العالم الأخيرة، كان واضحاً للعيان، وعددت أكثر من سبب وراء هذا التراجع، بدءاً من كبر سنه «35 عاماً»، مروراً بإصابته أكثر من مرة، وابتعاده عن المباريات لفترات مختلفة، وتأثر حالته المزاجية، عند جلوسه على «دكة البدلاء»، وعدم إشراكه من بداية المباريات أحياناً مثلما حدث في مباراة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز «الملكي» 2-1 على أرض برشلونة ووسط جماهيره الغفيرة، ما جعله لا يبدو في أحسن حالاته نفسياً وذهنياً، وانتهاءً بتراجع مستوى الفريق بأكمله خلال الأسابيع الأخيرة، والفوز بصعوبة بالغة في أكثر من مباراة، وخسارته أيضاً أكثر من مرة في الدوري، أبرزها أمام ريال مدريد وجيرونا، فضلاً عن خسارة الفريق أيضاً مؤخراً من رويال أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، وتعادله الأخير أمام فالنسيا 1-1 في «الليجا»، والذي يعد بطعم الهزيمة.

وبعد أن كان ليفاندوفسكي يسجل من «أنصاف الفرص» وأرباعها، أصبح يجد صعوبة في التسجيل، رغم وصوله كثيراً لمرمى المنافسين، وظهر ذلك واضحاً في مباراة فالنسيا في «الجولة 17»، إذ صادفه عدم توفيق، وسوء حظ غريب في عدد من الفرص في المباراة، ولو كان في حالته الطبيعية لسجلها جميعاً.

حالة ليفاندوفسكي أثارت مخاوف إدارة برشلونة، لدرجة دفعتها للتفكير من الآن في بديله، وبيعه في الصيف المقبل، إذا ما استمر على هذا الحال حتى نهاية الموسم، وهناك عروض مغرية قادمة من الدوري السعودي، ولكن المشكلة أن «ليفا» لا يرغب في اللعب في هذا الدوري، وإنما لا يمانع في إنهاء مسيرته الاحترافية باللعب في الدوري الأميركي.

والأمثلة كثيرة على أن «ليفاندوفسكي برشلونة» هذا الموسم، ليس هو «ليفاندوفسكي البايرن»، وظهر تراجع مستواه في العديد من المباريات، ومنها على سبيل المثال أمام ريال سوسيداد وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في «الليجا»، وشاختاردونتسك ورويال أنتويرب في دوري الأبطال.

ويكفي أن صحيفة موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن بداية ليفاندوفسكي هذا الموسم، هي الأسوأ بالنسبة له منذ 9 سنوات، أي من موسمه الأول مع «البايرن» 2014-2015، بينما كانت أرقامه مع «البارسا» في الموسم الماضي أفضل كثيراً منها هذا الموسم، إذ حصل على لقب هداف الدوري برصيد 23 هدفاً، وأسهم بقوة في فوز «البارسا» ببطولة المسابقة المحلية.

ومن الأسباب التي تدفع إدارة برشلونة إلى التفكير في بيعه، قبل موعد انتهاء عقده، ما يمثله من عبء مالي واقتصادي على النادي، إذ يحصل على راتب سنوي قدره 26 مليون يورو، ويرتفع الموسم المقبل إلى 32 مليون يورو، ويعود إلى الانخفاض إلى 26 مليون يورو، في موسمه الأخير «2025-2026».