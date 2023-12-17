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الرياضة

باكييف.. أول «بصمة روسية»

باكييف.. أول «بصمة روسية»
17 ديسمبر 2023 17:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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دخل الروسي زليمخان باكاييف لاعب الوحدة، تاريخ «دوري أدنوك للمحترفين» من «الباب الكبير»، حيث أحرز أول أهدافه مع «العنابي» في البطولة، خلال «الكلاسيكو» أمام العين.
ورغم أن اللاعب شارك مع «أصحاب السعادة» في 8 من أصل 10 لقاءات، قبل مواجهة «الزعيم»، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، والهدف الأخير جعله أول روسي يسجل في «دوري أدنوك للمحترفين». 
ونجح باكاييف في تأكيد فوز «العنابي» على «البنفسج» بتسجيله الهدف الثاني بمهارة في الدقيقة 54، بعد أن تسلم الكرة خلف الدفاع، وسددها أرضية زاحفة من داخل المنطقة، لتسكن شباك الحارس خالد عيسى.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
العين
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