عجمان.. «غريب الدار»!



رضا سليم (دبي)



يواصل عجمان حالة «التذبذب» في النتائج، بالخسارة الخامسة بملعبه أمام النصر، في «الجولة 11» للدوري، وهي الرابعة لـ «البرتقالي» على ملعبه، ولم يتذوق طعم الانتصار في أي مباراة باستاد راشد بن سعيد، حيث تفوق في مباراتين «خارج القواعد» على خورفكان والجزيرة، وتعادل 4 مرات، وتبقى للفريق في ملعبه بالدور الأول مباراة بني ياس في «الجولة 13»، وتقام بعد العودة من التوقف الطويل، والمثير أن «البركان» لم يفز أيضاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث تعادل بملعبه مع النصر 2-2، وخسر في الإياب، وخرج من البطولة.

وبشكل عام، فشل عجمان في حصد أي انتصار بملعبه، ولم تلعب الأرض مع أصحابها، وبات غريباً في داره، وكان التعادل مع حتا أفضل نتيجة، فيما تعادل خارج ملعبه أمام الإمارات والوصل والبطائح، وآخر حققه على ملعبه أمام الظفرة في «الجولة 24» في الموسم الماضي، وأقيمت المباراة يوم 24 أبريل 2023، وهو ما يعني أن الفريق ينتظر مباراة «السماوي» في فبراير المقبل، بحثاً عن الفوز الأول بملعبه، بعد ما يقرب من 10 أشهر.

وخسر «البرتقالي» أمام «العميد»، في 10 مواجهات من أصل 23 مواجهة بين الفريقين، فيما فاز عجمان في 8 مباريات، والتعادل في 5 مواجهات، كما أن عجمان لم يحافظ على نظافة شباكه، في أي مباراة على مدار 11 جولة، وهو سر استقبال 27 هدفاً، وإن تحسن الدفاع نسبياً منذ تولى الروماني إيسايلا مهمة تدريب «البرتقالي» بداية من مباراة الوصل، حيث استقبلت شباك عجمان هدفاً في كل مباراة، آخر 6 جولات قبل مواجهة النصر.