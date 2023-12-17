دفاع «النسور» يعاني «الخلل»



فيصل النقبي (خورفكان)



اهتزت شباك أحمد حمدان الحوسني حارس خورفكان 4 مرات، في المباراة التي انتهت لمصلحة الشارقة 4-1، في «الجولة الـ11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي «الخسارة الأثقل» للفريق هذا الموسم.

وكشفت «الرباعية» عن «خلل واضح» في دفاع «النسور» الذي تلقى هدفين خلال 8 دقائق من بداية المباراة، ويعمل نيبوشا مدرب خورفكان على علاجه، خاصة أن الفريق تنتظره مباراتان من «العيار الثقيل» أمام العين، المؤجلة من الجولة التاسعة، والوحدة في «الجولة الـ12»، وكلاهما من الفرق المنافسة على القمة، والتي تملك «ترسانة» هجومية قوية.