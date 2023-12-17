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الشارقة «ملك الرباعيات»

الشارقة «ملك الرباعيات»
17 ديسمبر 2023 19:00

 
علي معالي (دبي)

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يعد الشارقة «ملك الرباعيات» في «المحترفين»، بداية من تفوقه على الشباب 4-2، في الموسم الأول 2008- 2009، وأقيمت المباراة ضمن «الجولة الثانية»، وشهد موسم 2009- 2010 عدد «4 رباعيات»، بالفوز على الوصل 4-2، وعجمان 4-1 ذهاباً وإياباً، وبالنتيجة ذاتها على النصر.
عاد «الملك» إلى «الرباعيات» موسم 2014- 2015 على حساب اتحاد كلباء 4-2، في الجولة الثالثة، وعجمان 4-0، في «الجولة التاسعة» 4-0، والوحدة 4-1 في «الجولة 17»، والنتيجة نفسها مع عجمان في «الجولة 22».
وفي موسم 2016- 2017، شهدت «الجولة الثانية» رباعية في شباك حتا، وبني ياس 4-1 في «الجولة التاسعة».
وفي «الموسم الذهبي» واستعادة «الدرع» بعد غياب 23 عاماً، بدأ «الملك» موسم 2018- 2019، مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، بالفوز في الجولة الأولى على الظفرة 4-0، وعلى «صقور» الإمارات بالنتيجة ذاتها في «الجولة 13»، وفي موسم 2020- 2021 حقق الشارقة الانتصار على الفجيرة 4-2 في «الجولة الأولى»، وفي موسم 2021- 2022، سجل «رباعية» في شباك بني ياس ضمن «الجولة 24».
وفي الموسم الماضي، أحرز الرباعية مرتين، الأولى في لقاء اتحاد كلباء 4-0 في «الجولة 11»، وبالنتيجة نفسها أمام بني ياس وعجمان في «الجولتين 15 و16» على التوالي.
ومع نهاية «الجولة 11» للموسم الحالي، انتزع الشارقة الفوز بـ«رباعية» 3 مرات، الأولى على اتحاد كلباء 4-3 في «الجولة الأولى»، وحتا 4-1 في «الجولة العاشرة»، والآن على خورفكان 4-1 في «الجولة 11».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
حتا
اتحاد كلباء
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