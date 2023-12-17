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الرياضة

عاشور يفوز بعضوية «التمويل والتسويق» في «آسيوي القوى»

عاشور يفوز بعضوية «التمويل والتسويق» في «آسيوي القوى»
17 ديسمبر 2023 19:30

دبي (الاتحاد) 
فاز ناصر بن عاشور، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بعضوية لجنة التمويل والتسويق في الاتحاد الآسيوي للعبة، وتم الإعلان عن اختيار عاشور للمنصب خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد ناصر بن عاشور أن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، حريص على تمكين أعضاء الاتحاد بالقدرات التي تعزز حضورهم في اللجان الدولية والقارية، لعكس الصورة المشرفة عن الكفاءة المهنية التي يتميز بها أبناء الإمارات في شتى المجالات.
وأضاف: تواجد أبناء الإمارات في المناصب الفنية والإدارية الخارجية للاتحادات القارية والدولية يسهم بدرجة كبيرة في دعم مسيرة التطور للرياضة الإماراتية على جميع المستويات، وحريصون في اتحاد ألعاب القوى على جميع الاستراتيجيات التي تعزز تطور اللعبة وانتشارها، لتحقيق التنافسية في الاستحقاقات الخارجية.

اتحاد ألعاب القوى
محمد المر
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