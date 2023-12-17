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الرياضة

الوحدة يكرر الذكريات بعد 15 عاماً

الوحدة يكرر الذكريات بعد 15 عاماً
17 ديسمبر 2023 17:16

 
سلطان آل علي (دبي)

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يعد فوز الوحدة على العين بهدفين، ضمن «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين» استثنائياً لعشاق «العنابي»؛ لأنها المباراة الثانية على التوالي التي ينتصر فيها «أصحاب السعادة» على «الزعيم» بملعبه وبين جماهيره في الدوري، بعدما تفوق 3-2، في ذهاب الموسم الماضي 2022-2023، وشهدت المباراة وقتها تألق «الظهير» روبن وصناعته لـ3 أهداف.وفي ثاني زيارة له على التوالي إلى العين، يحقق الوحدة انتصاراً جديداً بهدفي خربين وباكاييف، وهي المرة الأولى التي ينتزع فيها «أصحاب السعادة» فوزين متتاليين بملعب «الزعيم» بالدوري منذ 15 عاماً، وتحديداً في موسمي 2006 - 2007 و2007 - 2008. والمفارقة أنّ الموسمين شهدا النتيجة نفسها «الفوز 3-2» على العين، وحضر الانتصار الأول في إياب موسم 2006 - 2007، أما الثاني في ذهاب موسم 2007-2008، ومن الأمور المشتركة بين اللقاءين بجانب النتيجة هو تسجيل محمد الشحي في المواجهتين.
ويعيش «العنابي» حالة انتعاش على مستوى النتائج، بعد تولي المدرب أرنو قيادة الفريق خلفاً لموسيماني، حيث صعد في الترتيب إلى المركز الرابع في الدوري وتأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وينتظره لقاء خورفكان في الجولة الأخيرة قبل التوقف الطويل لنهائيات كأس آسيا.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
العين
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