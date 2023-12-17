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الرياضة

«الريال» يختار بديل مبابي

«الريال» يختار بديل مبابي
17 ديسمبر 2023 17:22

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشفت صحيفة سبورت الإسبانية النقاب، عن أن ريال مدريد بصدد التحول في اتجاه النيجيري «الهداف» فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، في حال فقدانه الأمل في ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وأيضاً فشله في إغراء النرويجي الشاب إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، بالانضمام إلى «البلانكوس».
وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز على استعداد لتدبير 130 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات «الدولي» النيجيري.
ومن جانبه، تحدث ماورو ميلوسو المدير الرياضي لنادي نابولي عن مستقبل أوسيمين، وقال: هناك مفاوضات متقدمة، من أجل تمديد عقده إلى 2028، ولكننا نعمل بطريقة «متحفظة»، ولا نتعجل الأمور، وسنرى ما يحدث خلال الأسابيع المقبلة. 

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في حين أن الصحيفة الإسبانية، أكدت أن أوسيمين على وشك توقيع عقد جديد بالفعل، مع نابولي بطل الدوري الإيطالي «الكالشيو» الموسم الماضي، وأن العقد يتضمن شرطاً جزائياً قدره 130 مليون يورو، يدفعها النادي الذي يرغب في شراء اللاعب، وهو نفس الرقم الذي تحدث عنه بيريز، وأبدى استعداده لدفعه من أجل الحصول على خدمات أوسيمين.
وتسعى إدارة «الميرنجي» من الآن من أجل توفير مبلغ كبير من المال تحسباً لإمكانية التعاقد مع أحد الهدافين الثلاثة مبابي وهالاند وأوسيمين، لتدعيم خيارتها الهجومية مع اقتراب موسم 2024-2025، كما أنها تأمل في توفير مساندة هجومية للإنجليزي جود بيلينجهام متوسط الميدان الذي تحول إلى مهاجم ثانٍ، بل ورأس حربة أحياناً، لدرجة أصبح معها هداف الفريق في الدوري الإسباني «الليجا» برصيد 12هدفاً حتى الآن.
جدير بالذكر أن كيليان مبابي الملقب بـ «فتى بوندي المدلل» لم يصدر عنه، حتى الآن أي تلميح يفيد بنيته الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، ويبدو أنه ينتظر حلول يناير الذي يُسمح له فيه بالحديث مع أي نادٍ يرغب في الانتقال إليه، ما لم يكن عدل عن رأيه بالنسبة للرحيل وقرر استكمال المسيرة مع ناديه الحالي.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
كيليان مبابي
فيكتور أوسيمين
باريس سان جيرمان
نابولي
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
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