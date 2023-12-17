«حامل اللقب» خارج «أبطال آسيا» للمرة الثالثة!

سلطان آل علي (دبي)

انتهى منذ أيام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بقسميه في الغرب والشرق بتأهل 16 فريقاً إلى الدور التالي، وستتم إقامة القرعة الخاصة بهذا الدور في 28 ديسمبر الجاري، لمعرفة المواجهات المرتقبة بين كبار القارة.

وشهدت هذه النسخة خروج حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط فقط في المجموعة التي ضمت معه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وهانوي الفيتنامي وووهان ثري تاونز الصيني، ولم يسعف أوراوا رصيده من النقاط لتحقيق التأهل ضمن أفضل 3 أندية في المركز الثاني، مما أدى إلى خروجه المبكر، وهو بطل النسخة الماضية.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ دوري أبطال آسيا، فهذه ثالث مرة يخرج فيها حامل اللقب من دور المجموعات بشكل مبكر.

وكانت المرة الأولى مع بطل نسخة 2014 ويستيرن سيدني الأسترالي الذي خرج من دور المجموعات في 2015 بعد وقوعه في المركز الثالث، وقد جمع الفريق الأسترالي آنذاك 8 نقاط في المجموعة التي ضمت جوانزو الصيني وسيئول الكوري الجنوبي وكاشيما الياباني.

وتكررت هذه الحالة لثاني مرة في النسخة التي بعدها مباشرة، وهذه المرة مع نادي جوانزو الصيني. فقد حقق عملاق الكرة الصينية لقب أبطال آسيا في 2015، وخرج مبكراً في نسخة 2016 ليفشل في الدفاع عن لقبه.

ولم يستطع جوانزو التأهل متصدراً أو وصيفاً في مجموعته التي وجد بها سيدني إف سي الأسترالي، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وقد جمع 8 نقاط جعلته في المركز الثالث.

ويعد أفضل حامل لقب في تاريخ المسابقة «منذ استحداث نظام دور الـ16» هو نادي الهلال في 2022، فقد حقق «الزعيم» الهلالي لقب نسخة 2021 على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وبعد ذلك بلغ نهائي نسخة 2022، لكنه فشل في تحقيق اللقب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني ليكتفي بالوصافة.

وإذا أردنا الحديث عن جميع النسخة قبل تحديث النظام، فبلا شك أن اتحاد جدة هو الاستثناء فقد حقق اللقب في نسختين متتاليتين عام 2004 و2005، والجدير بالذكر أنه شارك في 2005 من دور ربع النهائي، وذلك بسبب النظام السابق، الذي يضمن لحامل اللقب المشاركة من هذا الدور وتجنب المجموعات.