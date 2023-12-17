شباب الأهلي يواجه المنامة بطموح «فض الشراكة» في السلة الآسيوية

علي معالي (دبي)

يسعى فريق شباب الأهلي لكرة السلة إلى «فض الشراكة» عندما يستضيف فريق المنامة البحريني في الثامنة من مساء اليوم، في سباق على قمة المجموعة الثانية، في لقاء الجولة الثالثة من سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج»، وهي أول مباراة يخوضها «الفرسان» على ملعبه هذا الموسم، بعد أن حقق انتصارين خارج «الديار» على كل من الشمال القطري، وكاظمة الكويتي.

تعتبر مباراة الليلة قمة في كل شيء لقوة الفريقين ورغبتهما الجامحة في الحفاظ على القمة، بعد أن نجح كل منهما في تحقيق فوزين متتاليين، لتأتي الجولة الثالثة لتحديد صاحب الصدارة.

ويتسلح شباب الأهلي بخبرات كبيرة بين صفوفه، سواء من لاعبين أجانب وهم الأميركي تشافون لويس ومواطنه نيكولاس مينيراث، أو محليين لهم صولات جيدة في الملاعب الخليجية، مثل قيس عمر وسعيد ومحمد مبارك وحامد عبداللطيف وشقيقه أحمد عبداللطيف وطلال سالم، ويسعون إلى تأكيد قدراتهم العالية مع المدرب التونسي وليد زريدة، والذي يخوض للمرة الأولى هذه التجربة الخليجية الآسيوية مع الفرسان.

ويبدو اليوناني القبرصي لينوس جافريل، مدرب فريق المنامة، متشوقاً للقاء شباب الأهلي، ولن يكون هذا أول اختبار للفريق في هذا الموسم فقط، ولكنه سيمثل أيضاً أول رحلة لهم إلى دبي بعد الفوز بـ«فاينال 8» الموسم الماضي، حين فاز النادي الكويتي باللقب 67-59، في قاعة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية.

ويرى المدرب أن المباراة ضد «الفرسان» تمثل بداية رحلة من ثلاث مباريات، مع المباراتين التاليتين في الكويت وقطر، ويسعى بالطبع خلالها إلى البقاء على رأس المجموعة الثانية.