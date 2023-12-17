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الرياضة

«هدد الحمام» يزيد الحماس في تحديات «ليوا الدولي»

الاستعراض الرملي شهد إثارة كبيرة (الاتحاد)
18 ديسمبر 2023 01:12

الظفرة (الاتحاد)

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أهدت منافسات الاستعراض الرملي، والتي أقيمت على مدار يومين ضمن مهرجان ليوا الدولي، المراكز الأولى إلى أبطال السعودية في فئات البطولة الثلاث، وحققت المنافسات القوية، التي اختتمت مساء أمس نتائج عالية ومميزة في الاستعراض، الذي جرى على تل مرعب لأكثر من 80 سيارة سجلت في التحدي القوي، والذي أقيم بتنظيم نادي ليوا الرياضي.
وفي فئة ستة سلندر، حقق أفضلَ استعراض الأشقاءُ من المملكة العربية السعودية بحلول فهد إبراهيم بن قاسم في المركز الأول ووصوله للنقطة 191، وحل ثانياً مهند سليمان عواد، ثم حسين أحمد الشغب، وفي فئة ثمانية سلندر القوية حل في المركز الأول حمد صالح النصيان بتحقيق 186 نقطة، ثم علي بكر البكر، وأحمد بن سليمان العريني، وفي فئة الهايلوكس، حل في المركز الأول خليف عبد الرحمن الخليف، ثم معاذ صالح النفيسة، وأحمد بن علي الحمد. وحظيت منافسات الاستعراض الرملي بإقبال كبير في المشاركة والحضور الجماهيري.
كرم الفائزين في الختام، محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.
وتنطلق اليوم منافسات اليوم الحادي عشر للمهرجان، ومسابقة هدد الحمام، التي تم تقام على مدار يومين، وهي من المسابقات التراثية ضمن أجندة بطولات وأنشطة مهرجان ليوا الدولي، وتسترجع مهارات الأجداد في استخدام الصقور في الصيد، ويأتي تنظيم هذه المنافسة للعام الخامس على التوالي في مهرجان ليوا.
قدرات الصقر
تعتمد المسابقة على سرعة الطير ونظرته الثاقبة في تحديد المكان والانقضاض وقوة الصقر أيضاً، وحددت اللجنة قوانين واشتراطات للمسابقة بالإضافة إلى توضيح المكان الذي ستقام من خلاله في منطقة مرعب.

مهرجان ليوا الدولي
السعودية
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