الإثنين 18 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الصين تحصد لقب «دولية فزاع» للريشة الطائرة

الصين تحصد لقب «دولية فزاع» للريشة الطائرة
18 ديسمبر 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصين تطلق صاروخاً يحمل قمراً صناعياً
فضيتان وبرونزية للإمارات في ختام كأس العالم للرماية «البارالمبية»

أحرز منتخب الصين لقب «النسخة الخامسة»، من بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي اختتمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وحصد «التنين» 18 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و3 فضيات، و6 برونزيات، وجاءت ماليزيا «وصيفاً» بـ 4 ميداليات «3 ذهبيات وفضية»، وكوريا الجنوبية في المركز الثالث ولها 10 ميداليات «ذهبيتان و4 فضيات و4 برونزيات».
فازت ماليزيا بذهبية الوقوف العلوي الفئة «5»، عندما تغلب محمد أنور على مواطنه شيالو «البطل البارالمبي» 2 - صفر، وفي الزوجي المختلط الوقوف سفلي الفئة «3»، حصدت إندونيسيا «الذهبية» على حساب الهند 2 - صفر، وفي الكراسي المتحركة الفئة «1»، نال الصيني زيمو الحائز ذهبية «الآسياد» الميدالية الذهبية، بالتغلب على مواطنه يانج تونج 2 - صفر، وأهدت النيجيرية مريم أنيولا بلادها أول ذهبية، بفوزها على الإندونيسية اختيار 2-1.
وصفت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة بطولات فزاع، بأنها رقم مهم في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، مثمنة جهود اللجنة المنظمة في تنظيم الحدث العالمي الذي يحقق النجاح من نسخة إلى أخرى، وأشارت إلى أن الأبطال الخليجيين الذين شاركوا في البطولة كسبوا الاحتكاك، من خلال اللعب مع مدارس مختلفة وأبطال عالميين، مما ينعكس إيجاباً على مشاركاتهم القارية والدولية المقبلة.

الصين
الريشة الطائرة
أصحاب الهمم
بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا
18 ديسمبر 2023
اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
علوم الدار
اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
18 ديسمبر 2023
الإمارات وقطر.. محطات جديدة في التضامن الخليجي
علوم الدار
الإمارات وقطر.. محطات جديدة في التضامن الخليجي
18 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: إيصال إمدادات إلى مستشفى الشفاء
18 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©