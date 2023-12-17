الصين تحصد لقب «دولية فزاع» للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

أحرز منتخب الصين لقب «النسخة الخامسة»، من بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي اختتمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصد «التنين» 18 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و3 فضيات، و6 برونزيات، وجاءت ماليزيا «وصيفاً» بـ 4 ميداليات «3 ذهبيات وفضية»، وكوريا الجنوبية في المركز الثالث ولها 10 ميداليات «ذهبيتان و4 فضيات و4 برونزيات».

فازت ماليزيا بذهبية الوقوف العلوي الفئة «5»، عندما تغلب محمد أنور على مواطنه شيالو «البطل البارالمبي» 2 - صفر، وفي الزوجي المختلط الوقوف سفلي الفئة «3»، حصدت إندونيسيا «الذهبية» على حساب الهند 2 - صفر، وفي الكراسي المتحركة الفئة «1»، نال الصيني زيمو الحائز ذهبية «الآسياد» الميدالية الذهبية، بالتغلب على مواطنه يانج تونج 2 - صفر، وأهدت النيجيرية مريم أنيولا بلادها أول ذهبية، بفوزها على الإندونيسية اختيار 2-1.

وصفت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة بطولات فزاع، بأنها رقم مهم في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، مثمنة جهود اللجنة المنظمة في تنظيم الحدث العالمي الذي يحقق النجاح من نسخة إلى أخرى، وأشارت إلى أن الأبطال الخليجيين الذين شاركوا في البطولة كسبوا الاحتكاك، من خلال اللعب مع مدارس مختلفة وأبطال عالميين، مما ينعكس إيجاباً على مشاركاتهم القارية والدولية المقبلة.