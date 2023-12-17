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الرياضة

دبا الحصن يُمطر شباك الرمس بـ«خماسية» في «الأولى»

دبا الحصن يُمطر شباك الرمس بـ«خماسية» في «الأولى»
18 ديسمبر 2023 01:12

معتصم عبدالله (دبي)

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قاد المصري طارق السيد العائد مجدداً إلى ملاعب دوري الأولى لكرة القدم، بعد تجاربه السابقة مع العربي، ودبا، والحمرية، فريقه دبا الحصن إلى  «فوز عريض» على حساب ضيفه الرمس 5-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الحصن، في ختام «الجولة 12»، وشهدت فوز الذيد على مضيفه الحمرية 2-1، وتعادل العربي ودبا 1-1، والجزيرة الحمراء وسيتي 1-1.
وتولى السيد مهمة تدريب الحصن، خلفاً للجزائري عثمان النجار «المقال»، بعد الخسارة 0-1 أمام الفجيرة، في الجولة الماضية، وسجل «خماسية» الحصن جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 24، بدر بلال في الدقيقة 36، و«البدلاء» طارق الخديم في الدقيقة 73، وطارق حنيوي في الدقيقة 77، وكايكي جيسوس في الدقيقة 92، ليرفع الحصن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما بقى الرمس في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

دبا الحصن
الرمس
دوري الدرجة الأولى
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