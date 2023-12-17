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الرياضة

بني ياس بطل «الكبار والناشئين» في كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو

ثاني الزيودي يتوج الفائزات بحضور محمد سالم الظاهري (الاتحاد)
18 ديسمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)
توج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الفائزات بمنافسات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، التي اختتمت فعالياتها، أمس، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.
وشهدت البطولة التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجو جيتسو الإماراتيات المصنفات قارياً وعالمياً، وسط حضور جماهيري كبير.
ونجح  بني ياس في حصد لقب فئة فوق 18 عاماً، متقدماً على أكاديمية الوحدة للجو جيتسو «الوصيف»، والعين للجو جيتسو صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية  الوحدة اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً، متفوقةً على بني ياس والعين اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أحرز بني ياس اللقب في فئة تحت 16 عاماً، متفوقاً على أكاديمية الوحدة التي حلت وصيفاً والعين ثالثاً.
 بينما تمكن الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً، ويحل بعده الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، والعين في المركز الثالث.
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «عوّدتنا المرأة الإماراتية على أن تكون سباقة إلى المراكز الأولى، وتملك أعلى قدرات الإبداع والتميز في مختلف القطاعات، ومن هنا تنبع أهمية كأس (أم الإمارات) للجو جيتسو؛ لأنها تمنح بناتنا منصة رائدة وفرصة لا مثيل لها لإظهار مهاراتهن، وإثبات جدارتهن بمواصلة مسيرة التفوق التي تشهدها الإمارات في المحافل الرياضية، وهو في الواقع ما تابعناه خلال النزالات، بما سجلته البطولة من مستويات فنية رائعة لبنات الإمارات، وما أظهرنه من عزيمة وإصرار على البساط».
وأضاف: «يؤكد أداء اللاعبات في البطولة، أن براعم الجو جيتسو من بنات الإمارات على الطريق الصحيح لحمل راية الرياضة الإماراتية إلى آفاق جديدة من التفوق والتميز بكل عزيمة وإصرار، وترجمة الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهن من خلال السير بالرياضة الإماراتية نحو العالمية».

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وقال: «بناتنا تألقن وقدمن أداءات ومهارات متطورة في النزالات، حيث لمسنا مدى الجهد الجبار الذي بذلنه في التدريبات والتقدم الذي يحرزنه، كما برزت المساهمة القيمة للأندية والأكاديميات، من خلال اعتماد أفضل البرامج التدريبية وأجدر المدربين لتطوير مستوى اللاعبات، ومواكبة تطلعات الاتحاد، في بناء جيل من الرياضيات المتألقات، وشهدنا في هذه النسخة توسيع نطاق البطولة لتشمل فئة تحت 14 عاماً، والتي قدمت أداءً متميزاً يرسم ملامح جيل واعد من البطلات».
وأضاف: إن كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو تمثل إحدى أبرز البطولات على مستوى الدولة، والتي تواصل عاماً بعد عام، إحراز التطور والنمو على الأصعدة كافة، لتسهم في تخريج بطلات مثلن الإمارات، وعززن صفوف منتخبنا الوطني، وقدمن المستوى المنشود في مختلف البطولات المحلية والعالمية.
وسجلت نسخة هذا العام حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات من كل شرائح المجتمع، لتشجيع بناتهن في النزالات، ما يعكس الانتشار اللافت لرياضة الجو جيتسو وشعبيتها الجارفة لدى المجتمع الإماراتي، فضلاً عن حرص الأهالي على تشجيع بناتهم على ممارسة هذه الرياضة التي تشهد نمواً متعاظماً يوماً تلو الآخر.
وقال سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس: «أتوجه بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، وأعضاء مجلس الإدارة ومحبي النادي، ويسرنا أن يكون هذا الإنجاز في بطولة غالية على قلوبنا جميعاً، ومن أهم البطولات التي نركز عليها، وشهدنا تطوراً لافتاً من ناحية جذب اللاعبات، وسعداء بنجاحنا في إحراز لقبي فئتي فوق 18 عاماً وتحت 16 عاماً، فضلاً عن المركز الثاني في فئة تحت 18 عاماً التي نافسنا فيها بقوة، ويضاف هذا الإنجاز إلى رصيدنا الحافل والذي يأتي بفضل الجهود الدؤوبة من الإدارة والتصميم والإرادة من اللاعبات».

 

بني ياس
ثاني بن أحمد الزيودي
الجو جيتسو
أم الإمارات
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