شرطة أبوظبي تحصد الذهب في «ماراثون أدنوك»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شرطة أبوظبي الميدالية الذهبية في النسخة الخامسة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023»، التي أقيمت منافساتها على شارع كورنيش أبوظبي، وانتهت عند مجمع «أدنوك» قرب حديقة بينونة.

حقق الإنجاز الرياضي سلطان الظنحاني وبطي النعيمي بالحصول على الميدالية الذهبية لـ 42 كم تتابع، بعد مشاركة قوية والفوز بالمراكز الأولى في الماراثون العالمي، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية «أدنوك»، وشهد مشاركة 25 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات (الماراثون 42.195 كم، نصف الماراثون 10 كم، 5 كم، 2.5 كم).

وثمّن العميد عصام عبد الله آل علي، مدير مركز التربية الشرطية الرياضية، الإنجازات الريادية التي يحققها منتسبو شرطة أبوظبي محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تعزز من الصورة المضيئة لشرطة أبوظبي في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية. وأوضح آل علي أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على التميز الرياضي، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة للإسهام في تحقيق القفزات التطويرية.