الإثنين 18 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة أبوظبي تحصد الذهب في «ماراثون أدنوك»

شرطة أبوظبي تحصد الذهب في «ماراثون أدنوك»
18 ديسمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تناقش المستجدات والمشاريع العلمية
«أيام العربية» يحتفي بلغة الضاد في يومها العالمي

حصدت شرطة أبوظبي الميدالية الذهبية في النسخة الخامسة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023»، التي أقيمت منافساتها على شارع كورنيش أبوظبي، وانتهت عند مجمع «أدنوك» قرب حديقة بينونة.
حقق الإنجاز الرياضي سلطان الظنحاني وبطي النعيمي بالحصول على الميدالية الذهبية لـ 42 كم تتابع، بعد مشاركة قوية والفوز بالمراكز الأولى في الماراثون العالمي، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية «أدنوك»، وشهد مشاركة 25 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات (الماراثون 42.195 كم، نصف الماراثون 10 كم، 5 كم، 2.5 كم).
وثمّن العميد عصام عبد الله آل علي، مدير مركز التربية الشرطية الرياضية، الإنجازات الريادية التي يحققها منتسبو شرطة أبوظبي محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تعزز من الصورة المضيئة لشرطة أبوظبي في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية. وأوضح آل علي أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على التميز الرياضي، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة للإسهام في تحقيق القفزات التطويرية.

 

شرطة أبوظبي
ماراثون أدنوك
أدنوك
أبوظبي
حديقة بينونة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا
18 ديسمبر 2023
اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
علوم الدار
اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
18 ديسمبر 2023
الإمارات وقطر.. محطات جديدة في التضامن الخليجي
علوم الدار
الإمارات وقطر.. محطات جديدة في التضامن الخليجي
18 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: إيصال إمدادات إلى مستشفى الشفاء
18 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©